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Московский листок

Дорогое топливо: литры слез

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, почему горючее в РФ все время дорожает, раскручивая спираль инфляции и роста затрат. Чего боятся эксперты? Мнение Михаила Крутихина, партнера и аналитика компании «Rusenergy».



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Дорогое топливо: литры слез
Дорогое топливо: литры слез
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