Ради прибыли лендлордов мы отказываемся от Белоруссии?

Министр сельского хозяйства Ткачев сделал в интервью РИА Новости весьма важное заявление:

"Значительная часть сухого молока поставляется в Россию через соседнюю Белоруссию. Она вообще является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию — почти 120 белорусских молочных предприятий ввозят к нам свою продукцию — в 2017 году ее доля в общем объеме поставок составила 86% — это 950 тысяч тонн молочной продукции. Рост за 3 года на 24%.

И, конечно, белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком, как я уже сказал. Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком.

Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок. Только за два неполных месяца 2018 года Беларусь дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко".

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Ну что ж, демпинг - это нехорошо. Еще когда задавались вопросы, почему в Москве белорусское молоко дешевле подмосковного?

С другой стороны - у нас есть много союзников? Ради интересов некоторых "аграрных баронов" потерять последнего?

С третьей стороны, Минск откровенно наглеет - в Белоруссии явно нет столько коров, чтобы поставлять в Россию такое количество "молочки" - значит, скорее всего, часть молока украинская. И снова вопрос - нам это надо?

Но все же главное, конечно, это интересы близких к министру кубанских латифундистов. В продвижении их продукции агрессии не меньше, чем у белорусов. В соседних с Кубанью областях, тоже не обиженых молочным стадом, открываются фирменные магазины именно кубанских молочных продуктов, на прилавках магазинов - "кубанские молочники" да "коровки из Кореновки". Про Крым даже не говорю - там в Севастополе никто еще и не чешется восстановливать порушенные в украинский период молочный завод и пять молочных хозяйств с круглогодичными пастбищами. А зачем, если во всех магазинах кубанское молоко?

Таким макаром скоро уже с Кубанью у остальной России будут "молочные войны", а не с Белоруссией...

А.Б.