Максим Калашников: Трамп заявил, что деньги нужны ему для возрождения Америки америка трамп Трамп сугубо рационален. Он заявляет, что намерен вывести войска из Сирии. Дескать, с 2003 года (с начала оккупации Ирака) США потратили на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов, причем средства эти ушли буквально в песок. Трамп заявил, что деньги нужны ему для возрождения Америки. То есть, для ее развития, строительства новой индустрии.



Был бы американцем - поддержал бы его обеими руками. Молодец! Что толку от "сильных позиций на Ближнем Востоке", если твоя собственная страна превращается в деиндустриализованного банкрота с чудовищно расслаивающимся обществом? Трамп оставит "счастье" тратить сумасшедшие миллиарды на войну в Сирии (на содержание режима Асада, на восстановление разрушений) Кремлю. Пускай сам успешно истощает РФ. А Трамп будет строить в США новые дороги.



Трамп, развязывая торговую войну с Китаем и ЕС (то есть, мировую торговую войну), отлично знает, что тем самым срывает мир в новый виток глобального кризиса. Но для восстановления промышленности в Соединенных Штатах это - просто идеальный вариант.

- Сырье дешевеет, что выгодно новой промышленности.

- Американцы несколько беднеют (слишком долго жили не по средствам) - и при этом с большей готовностью пойдут работать на новые заводы и сооружение "инфраструктуры с иголочки".

- Из-за падения цен на сырье падает и Российская Федерация, летит к черту вся ее программа вооружений и реконструкции страны. Да и политический кризис тут настает.

- Глобальный спад производства и острый кризис в Китае (спусковой крючок для него - ограничение экспорта в Америку) приведет к ослаблению главнейшего конкурента (КНР) и к острому кризису ЕС.

- США при этом остаются самым богатым рынком планеты, при этом протекционизм Трампа в условиях мирового кризиса приведет к огромному притоку инвестиций в Америку. Они начнут ставить там новые производства - ибо выгоднее будет делать товары на месте, а не ввозить их в США.



Так что Трамп чертовски рационален и националистичен. Такого вождя остро не хватает нам.





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А пока турки цинично используют Москву. Чтобы Эрдоган разрешил построить газопроводы "Турецкий поток" в обход Украины, Кремль решил за свой счет строить в Турции АЭС (Аккую). Но сам Эрдоган с пресловутым газопроводом держит Москву в подвешенном состоянии.



"В этом году Владимир Путин совершил первый после выборов зарубежный визит именно в Анкару. На совместных встречах много говорилось про стратегическое партнерство. Но в случае со второй ниткой «Турецкого потока» чувствовалось, что у России в этом проекте куда больше заинтересованности, чем у Турции. Так это выглядело со стороны, если судить по стенограммам, размещенным на официальном сайте Кремля.



На совместной пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подробно рассказал о двустороннем товарообороте, атомной электростанции «Аккую», туризме, сирийском вопросе. О газовом проекте прозвучала одна фраза. «Вторая нитка «Турецкого потока» – эти работы продолжаются», – сказал Эрдоган.



Российский президент в случае с «Турецким потоком» был многословнее: «По графику идут работы по сооружению газопровода «Турецкий поток», ведется прокладка двух веток его морского участка. Вскоре начнется подготовка к реализации сухопутной части проекта. Это позволит насытить рынок газа как в Турции, так и в ряде других государств Юго-Восточной Европы, если, конечно, они этого захотят, а также в целом повысить энергобезопасность региона».



На пресс-конференции был задан вопрос обоим лидерам: какие факторы могут негативно повлиять на такие проекты, как «Аккую», «Турецкий поток», поставки С-400? Весь свой ответ российский президент посвятил «Турецкому потоку», заявив, что негативных факторов с Турцией у нас нет и проект близок к завершению. «В этом смысле так же, как и по другим направлениям, Турция для нас является приоритетным и очень надежным партнером», – заявил Путин. А надежный партнер Эрдоган, отвечая на тот же самый вопрос, рассуждал об «Аккую» и поставках ракет С-400, ничего не сказав о «Турецком потоке» (судя по стенограмме).



Газовое взаимодействие с Россией – для Турции выгодный проект. Но, видимо, не приоритетный. Это заметно и по публикациям в турецкой прессе. «Путин желает продавать газ в Европу через Турцию. Естественно, это отвечает и нашим интересам», – рассуждает турецкое издание Hurriyet (перевод ИноСМИ). Но оно добавляет: «По территории Турции также должны проходить и другие трубопроводы, транспортирующие газ Ирана, Каспия, Ближнего Востока, Израиля. Это, с одной стороны, обеспечит нам доход, с другой – диверсифицирует наши источники энергии, уменьшит зависимость».



Ранее Эрдоган рассказывал о высокой заинтересованности в строительстве Трансанатолийского газопровода TANAP, который должен соединить Азербайджан, Грузию, Турцию и юг Европы. В Анкаре ожидали, что TANAP позволит через Турцию поставлять в Европу газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз». Эрдоган добавлял, что в Турции прилагают «большие усилия для того, чтобы туркменский газ также стал частью этого проекта» (см. «НГ» от 31.10.17). Но как туркменский газ мог бы попасть в этот проект? Например, по непостроенному и долгое время обсуждаемому Транскаспийскому газопроводу, против строительства которого, в частности, Москва..."

http://www.ng.ru/economics/2018-04-04/4_7205_gazprom.html



Да, тут Москва разительно отличается от Трампа...

Обратите внимание: хитрый Главтурок вынудил Москву тратить 22 млрд. ЕЕ долларов на строительство АЭС в Аккую (ни одной своей лиры на сие не тратя), а вот из четырех планируемых веток "Турецкого потока" не разрешил две. Это, видимо, надо считать очередной победой Хитрого плана? Получается, что Москва, урезая затраты внутри РФ и обрекая ее на кризисную деградацию, истратит на "Турецкий поток" не только 6 млрд. долларов "Газпрома", но и 22 млрд. - "Росатома". При этом попав в зависимость по транзиту не только от Киева, но и от Анкары.



Ей-богу, операция по созданию Новороссии (прямой газовый коридор в ЕС, причем с уже имеющимися советскими "нитками") обошлась бы в разы дешевле. При тех же санкциях, что и сегодня, за один Крым.



Слава Величайшему Стратегу всех времен и народов!



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Кстати, полезно сравнить действия Кремля с действиями Пекина. Итак, помимо того, что он моментально ответил на новые пошлины Трампа своими пошлинами (а Москва просто утерлась за ограничения на поставки ее стали-алюминия), он еще и налоговые льготы для своей электронной индустрии ввел.



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В КИТАЕ ВВЕЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧИПМЕЙКЕРОВ НА ФОНЕ РАЗГОРАЮЩЕЙСЯ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ С США

https://3dnews.ru/967814

Министерство финансов Китая сообщило в пятницу о вводе налоговых льгот для производителей микросхем, изготовленных в стране, стремясь снизить зависимость от иностранных поставок на фоне роста напряжённости в торговых отношениях с Соединёнными Штатами.



Этот шаг сделан в связи с введением США пошлин на импорт китайских товаров объёмом $50 млрд в год, которое объясняется дискриминационной торговой практикой в высокотехнологичных секторах, включая полупроводники..."



А в Эрэфии в ответ на американские санкции и торговую войну вводят новые налоги на русского производителя.



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