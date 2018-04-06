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Московский листок

Путин сдаёт наши земли китайцам и японцам - а где те, кто остановит его?

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 3

Комитет национального прорыва в эти недели стремится воспрепятствовать «совместному /с японцами/ освоению» наших Южных Курил, которые Япония, видя виляния и неуверенности российской стороны, в 2009 году официально провозгласила своими неотъемлемыми «северными территориями».

Казалось бы, ввиду столь вызывающе-реваншистской позиции японской стороны немыслимы какие-либо переговоры по Южным Курилам с «непотопляемым авианосцем США» и тем более затаскивания на них японцев под компрадор-предательским соусом их «совместного освоения». Разве это не первый шаг к утрате российского суверенитета над геостратегически-ключевым и ресурсно-богатейшим форпостом России в остроконфликтной Тихоокеанско-Азиатской зоне?

В ходе поездки нашей делегации на Кунашир и Шикотан в сентябре 2017 года мы убедились, что вполне можем своими силами освоить Южные Курилы даже при минимальной поддержке государства (см. наше Обращение к руководству ГосДумы РФ https://komitet17.livejournal.com/184603.html Южные Курилы - мы бьёмся за суверенитет России над этими сказочными островами).



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Антипут написал 06.04.2018 11:28
Дошло наконец!? А что вы визжали когда Путька, как Гитлер захватывал( анексировал) Крым и лез в Донбасс?- Уря, мы встаем с колен! А вам говорили не туда смотрите, на Востоке сидит реальный "Враг"! который в принципе без войны оттяпает все до Урала! Продолжайте кричать- Урр-ра!- Путлеру! Глупость, особенно политико-экономическая, часто бывает смертельной!
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(без названия)
Юня написал 06.04.2018 11:08
Враг народа адепт гитлера
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(без названия)
вот что хочется только сказать написал 06.04.2018 10:07
Иди ты на .уй ипаное Пуйло!
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