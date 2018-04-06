Путин сдаёт наши земли китайцам и японцам - а где те, кто остановит его?

Комитет национального прорыва в эти недели стремится воспрепятствовать «совместному /с японцами/ освоению» наших Южных Курил, которые Япония, видя виляния и неуверенности российской стороны, в 2009 году официально провозгласила своими неотъемлемыми «северными территориями».

Казалось бы, ввиду столь вызывающе-реваншистской позиции японской стороны немыслимы какие-либо переговоры по Южным Курилам с «непотопляемым авианосцем США» и тем более затаскивания на них японцев под компрадор-предательским соусом их «совместного освоения». Разве это не первый шаг к утрате российского суверенитета над геостратегически-ключевым и ресурсно-богатейшим форпостом России в остроконфликтной Тихоокеанско-Азиатской зоне?

В ходе поездки нашей делегации на Кунашир и Шикотан в сентябре 2017 года мы убедились, что вполне можем своими силами освоить Южные Курилы даже при минимальной поддержке государства (см. наше Обращение к руководству ГосДумы РФ https://komitet17.livejournal.com/184603.html Южные Курилы - мы бьёмся за суверенитет России над этими сказочными островами).