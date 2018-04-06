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Московский листок

Отравленные дверной ручкой

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 0

англия скрипаль
Отравленные дверной ручкой

Две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а один из двух котов был найден в тяжелом состоянии и усыплен, всех трех животных после смерти кремировали, сообщает газета Mirror со ссылкой на представителей британского министерства экологии.

Вечером в четверг российское посольство официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Сергея Скрипаля — двух кошек и двух морских свинок. По его данным, знать о судьбе животных важно в контексте продолжающегося расследования: чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли животные также от химического отравления.

После отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом, а когда смогли войти — морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил, сообщил газете представитель министерства экологии.

Черный персидский кот Скрипалей по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное так страдало, что его решили усыпить.

Всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены веществом "Новичок".

Племянница Сергея Скрипаля Виктория ранее заявила, что соседи видели одного из котов убегающим из дома.

От редакции: Странно, конечно - якобы дверная ручка дома Скрипаля была обработана сверхтоксичным веществом, рядом с которым даже недолго находиться опасно, а морские свинки и кот ни в малой степени не пострадали, хотя находились в дому куда дольше людей.

Дальше еще удивительней - кот, понятное дело, испугался, но зачем было усыплять испуганное животное? Чтоб больше не боялся?

И затем - самое странное: зачем было сжигать трупы животных, если они представляли собой ценный материал для экспертизы?

И как же еще один кот, который убежал и теперь продолжает распространять по Британии сверхопасное вещество, сам ни в малой степени от него не пострадав?

Хотя смущает и еще один момент - смертельно отравленные и представляющие опасность для ркружающих Скрипали продолжают находиться в простой городской больничке в Солсбери, явно не рассчитанной на поступление подобных пациентов.

Почему Скрипалей не перевезли в специализированный токсикологический центр, каковые есть в Лондоне? Почему их продолжают держать в маленькой районной больнице, где они ежесекундно продолжают представлять опасность для персонала и других больных? Так и вижу, как больничные тараканы и мыши разносят по всем отделениям смертоносный "Новичок" - вы скажете, что в Британии нет мышей и тараканов, а британские коты питаются исключительно сухим кормом?

Или этот "Новичок" вообще ни на кого не действует, только на Скрипалей?

А.Б.



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