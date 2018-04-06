Американскому атташе по культуре Форду сломали нос за оскорбление Сталина в КНР

Неприятный инцидент для американского атташе по культуре Роберта Форда произошёл на выставке современного искусства в Шанхае. Во время его выступления на открытии мероприятия дипломат имел неосторожность произнести: «Я рад, что постепенно китайское искусство отошло от традиций кровавого сталинизма и пришло к современной традиции».

После этого на Форда налетело сразу пятеро человек, которые повалили его на пол и стали избивать ногами. Остановить их смогли только прибывшие на место инцидента полицейские. В результате происшествия у дипломата сломан нос и появились несколько гематом на теле. Ближайшие пару недель он будет вынужден провести в больнице. Все нападавшие будут оштрафованы за хулиганство. МИД Китая направил официальное письмо с извинениями в посольство США в Пекине, но порекомендовал «больше не критиковать Сталина».

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- Маловато досталось господину, маловато. И жаль что гематомы не повторяют цвета американского флага, пока... Дядюшка Сэм решил, наверное, что раз в КНР можно эксплуатировать дешёвую рабочую силу, то и оскорблять общую с СССР историю движения к коммунизму можно на культурной ниве... Современное искусство - оно таки да, оно от "кровавого сталинизма" очень далеко ушло, особенно на родине товарища Сталина. Фекалиями рисуют, причинные места показывают в публичных местах, соцреализм всячески осмеивают за пропаганду и примитивизм - в общем в РФ-то "прогресс", в отличие от КНР на этом фронте налицо. А в Китае ещё остались товарищи - не господа (увы, там и генерация господ подросла давно, они детям дают американские имена, они миллионеры и при этом члены КПК...), а именно товарищи. Скоро, очень надеюсь, мы пообщаемся и с товарищами из КНДР в день рождения Ким Ир Сена, обсудим их нынешние дружественные отношения с КНР и общий антиамериканский фронт, споём песню китайского добровольца...

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