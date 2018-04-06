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Московский листок

Американскому атташе по культуре Форду сломали нос за оскорбление Сталина в КНР

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 4

сша ссср сталин кнр
Американскому атташе по культуре Форду сломали нос за оскорбление Сталина в КНР

Неприятный инцидент для американского атташе по культуре Роберта Форда произошёл на выставке современного искусства в Шанхае. Во время его выступления на открытии мероприятия дипломат имел неосторожность произнести: «Я рад, что постепенно китайское искусство отошло от традиций кровавого сталинизма и пришло к современной традиции».  

После этого на Форда налетело сразу пятеро человек, которые повалили его на пол и стали избивать ногами. Остановить их смогли только прибывшие на место инцидента полицейские. В результате происшествия у дипломата сломан нос и появились несколько гематом на теле. Ближайшие пару недель он будет вынужден провести в больнице. Все нападавшие будут оштрафованы за хулиганство. МИД Китая направил официальное письмо с извинениями в посольство США в Пекине, но порекомендовал «больше не критиковать Сталина».

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- Маловато досталось господину, маловато. И жаль что гематомы не повторяют цвета американского флага, пока... Дядюшка Сэм решил, наверное, что раз в КНР можно эксплуатировать дешёвую рабочую силу, то и оскорблять общую с СССР историю движения к коммунизму можно на культурной ниве... Современное искусство - оно таки да, оно от "кровавого сталинизма" очень далеко ушло, особенно на родине товарища Сталина. Фекалиями рисуют, причинные места показывают в публичных местах, соцреализм всячески осмеивают за пропаганду и примитивизм - в общем в РФ-то "прогресс", в отличие от КНР на этом фронте налицо. А в Китае ещё остались товарищи - не господа (увы, там и генерация господ подросла давно, они детям дают американские имена, они миллионеры и при этом члены КПК...), а именно товарищи. Скоро, очень надеюсь, мы пообщаемся и с товарищами из КНДР в день рождения Ким Ир Сена, обсудим их нынешние дружественные отношения с КНР и общий антиамериканский фронт, споём песню китайского добровольца... 

Материал по теме:

Ким Чен Ын: Под мудрым руководством КПК китайцы будут достигать ещё лучших научных успехов 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
Степан Л. написал 06.04.2018 11:38
Звучмт красиво, приятно было бы, если бы было правдой, но похоже на фейк. Откуда информация вообще?На английском языке ничего похожего в новостях нет. От слова "вообще". Может быть, автор статьи знает китайский и поделится ссылочкой?
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(без названия)
Дротик написал 06.04.2018 11:35
Радоваться могут только политические Дебилы и конченные дураки! Китай самая опасная страна для РФ! Вы не думали, что китайцы вскоре займутся и РФ, "отрежут" полстраны по самые я..а!? И смеяться будут косоглазые, а не вы, Тупицы!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 06.04.2018 11:01
Ну, наши люди есть везде! Вот, например, "в начале июня 2017 года в Бурятию на фургоне марки Mercedes-Benz приехали двое пенсионеров-туристов из Германии. В течение месяца иностранцы съездили на Байкал, в соседние регионы, а затем вернулись в Улан-Удэ, чтобы поучаствовать в национальном спортивном празднике.
.
30 июня иностранцы припарковали свой автомобиль возле ипподрома, чтобы на следующий день посмотреть конные состязания. Вечером туристы легли спать. В это же время на ипподроме в бытовых жилых помещениях уже собралась группа наездников и их помощников в возрасте от 16 до 19 лет, которые решили отметить наступающий праздник и устроили пьянку.
.
Когда спиртное закончилось, собутыльники решили сходить в соседний магазин за очередной порцией. На обратном пути ночью пьяные молодые люди увидели припаркованный фургон с иностранными номерами и решили ограбить его владельцев. Они подбежали к машине, принялись ее раскачивать и наносить по кузову удары, пытаясь выманить находившихся внутри фургона европейцев наружу. При этом злоумышленники выкрикивали требования отдать им деньги и ценности: "Мани, мани, доллар, айфон!"
.
Затем один из обвиняемых сорвал регистрационный знак с автомобиля и начал требовать деньги за его возврат. Однако пенсионеры не реагировали на провокации. Тогда молодые люди выломали заднюю дверь фургона, за ногу вытащили на улицу одного из иностранцев, побили его и сняли с руки потерпевшего часы" (Подробнее: https://www.newsru.com/crime/06apr2018/beatrobgertourbur.html).
.
Кстати... с этого мерзкого американца Роберта Форда, случайно, не сняли часы? Просто любопытно...
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(без названия)
cozak glota написал 06.04.2018 10:42
Если это не фейк - я люблю китайцев!!!
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