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Московский листок

Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 2

Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор обратился в суд с исковым заявлением о блокировке Telegram из-за непредоставления мессенджером ключей шифрования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что "исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона".

20 марта Роскомнадзор выделил Telegram 15 дней для передачи ключей, позже ФСБ сократила срок до 10 дней. В Telegram заявили, что это "технически невозможно".

21 марта стало известно, что Telegram оспорил штраф в Европейском суде по правам человека.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
последняя капля написал 06.04.2018 11:30
При смене власти Роскомнадзор должен быть расстрелян в полном составе! Люстрация, чистка спецслужб -обязательна!
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Именем голосовавших и все такое
42001 написал 06.04.2018 11:24
Тайна переписки граждан с российской спецификой.
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