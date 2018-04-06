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Московский листок

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 1

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Центральный окружной суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы и штрафу в 18 млрд вон (около $17 млн), сообщает агентство "Рёнхап".

Суд признал 66-летнюю Пак Кын Хе виновной по 16 пунктам обвинения из 18, в том числе в получении взяток, вымогательстве, разглашении государственной тайны и злоупотреблении властью. Все обвинения бывший южнокорейский лидер отвергает.

Прокуратура просила для бывшего президента 30 лет тюрьмы и штраф в 118,5 млрд южнокорейских вон (около $100 млн).

В феврале подругу бывшего президента Чхве Сун Силь приговорили к 20 годам тюремного заключения и штрафу в $16,6 млн. за коррупцию и вмешательство в дела страны.

По версии следствия, она, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.

Суд ранее также приговорил к 2,5 годам тюремного заключения главу корпорации Lotte Group Син Дон Бина за дачу взятки Чхве Сун Силь.

Глава Samsung Group Ли Чже Ён в августе 2017 года получил пять лет тюрьмы, однако 5 февраля апелляционный суд заменил ему реальный срок условным.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Молодца!!!
Нефер написал 06.04.2018 11:34
Надеюсь что такое событие произойдет и в расистском гундяевско-путинском Мордоре.
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