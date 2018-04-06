Силовигарх Тимченко выкроил из нефтегазовых доходов средства на престижные офисы

Две компании Геннадия Тимченко совершили самую крупную сделку по аренде офисов в этом году, пишет газета "Коммерсант" в пятницу. Как уточняется, "Стройтранснефтегаз" и "Стройтрансгаз" сняли совокупно 21,5 тыс. кв.м. Первая компания, занимающая площади в Sky Light на Ленинградском проспекте, арендовала 17,5 тыс. кв.м в БЦ "Верейская III" на западе Москвы. Вторая займет около 4 тыс. кв.м в соседнем офисном центре "Квадрат". В настоящее время "Стройтрансгаз" занимает 10 тыс. кв.м в БЦ "Линкор" на севере Москвы.

"Арендаторы охотно используют текущую ситуацию для поиска более удобных вариантов", — рассказали газете консалтеры.

По оценке экспертов, сделка "Стройтранснефтегаза" будет одной из крупнейших в первой половине этого года. Они напоминают, что самой крупной сделкой последнего периода считается заключенная в четвертом квартале 2017 года аренда Газпромбанком 43,3 тыс. кв.м в БЦ "Аквамарин III".

Крупнейшим акционером компании "Стройтранснефтегаз" является Г.Тимченко (контролирует 31,5%).

Компания "Стройтрансгаз" контролируется ООО ОСХ, где совладельцами числятся "Волга груп" Г.Тимченко и Газпромбанк.

От редакции: Да, мы же помним, что олигархов в Путинской России теперь нет! Есть силовигархи только - приближённые непосредственно к Путину, которым он и дарует нефть, газ, всё что было когда-то социалистическим, всенародным. И удивительно ли, что названия доходных компаний все кучкуются вокруг слов "нефть, "газ" и "транс"? Генеральная линия экономики выкачивать нефть и газ, которые прежде питали советскую индустрию, а в её отсутствие - стали лёгкой добычей в руках просто случайных людей, которые оказались возле Путина в нужный момент. И пошли наши богатства на экспорт, а сверхприбыли - пошли силовигархии. Вот так "никто не может, как в 90-х быстро обогащаться" - по выражению самого силовигарха номер один. Обогащаться не могут - потому что уже обогатились. По факту и нефть и газ в их руках - в руках тех, кто уселся на Трубе. Ну, и конечно на офисы самые престижные им хватит... Нам, живущим от зарплаты до зарплаты, - только щёлкать клювиками остаётся и патриотически радоваться "Как наш-то жрёт! Ух, как жрёт!"

Д.Ч.