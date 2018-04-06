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Московский листок

Приветствующие новый срок Путина пожары расширяются на Дальнем Востоке

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 3

пожары сибирь забайкалье приморье леса
Приветствующие новый срок Путина пожары расширяются на Дальнем Востоке

Режим чрезвычайной ситуации введен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона. «В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры», — говорится в сообщении властей. 

По данным агентства, режим чрезвычайной ситуации введен для оперативного привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации лесных пожаров. 

Ранее сообщалось, что массовые лесные пожары охватили Сибирь и Приморский край. За последние сутки на Дальнем Востоке площадь возгораний увеличилась на 20 тысяч гектаров.

- Да уж, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - за годы правления Путина и Медведева лесные пожары с сезонной регулярностью вошли в новостные ленты: едва потеплеет, сразу и загорается, а потухает только к сезону дождей. Почему же так? Может, потому что со своими "рындами" и прочими реформами путинисты уничтожили лесничества, которые внимательно следили за лесами? Теперь же в духе времени леса - под контролем МЧС, то есть "охраняемы" лишь когда загорятся, ведь это министерство лишь чрезвычайных ситуаций - какая империя, такие и министерства. Вот было в СССР Министерство нефтяной промышленности - и не было никаких олигархов, никаких частных компаний вроде "Лукойла", которые наживают триллионы на всенародной нефти. Если б немного денег от сверхприбылей частных нефтяных компаний потратить на лесничества, на лесников, на охрану лесов - так и пожаров бы не было. Сколько сэкономили бы древесины и воздуха не пожгли! Но плевать хотела сырьевая империя на леса, это не самое продаваемое (хотя, в КНР идут безостановочно наши кругляки)! Главное - "смотрящего" переизбрал олигархат, теперь можно и отдохнуть, а прибыли продолжат капать в офшоры - пока на глазах народа РФ шоры путинизма и "стабильности". 

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Всего комментариев к статье: 3
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Судя по заголовку...
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед0вДальССкий написал 06.04.2018 13:26
... это хохло-обмудок мОтя ДроЧер = точно!
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(без названия)
г жопинск написал 06.04.2018 13:11
почему горит лес/тайга,ответ простой...введут ЧС и под эту ЧС проводят "торги",что хотят то и закупают,даже стулья с табуретками.Как только 20 лет назад "придумали такой закон"жгут заинтересованные чиновники и "выигравшие тендер"лес направо и налево.
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(без названия)
La Terrible написал 06.04.2018 13:08
Если уж жителей Дальнего Востока не волнуют пожары, а им ведь жить на этой земле, то что говорить о зомби-населении в Центральной России. Неужто думаюи, что при китайцах будет лучше - ага, только ад и ничего кроме пустыни. Заслужили, видимо!
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