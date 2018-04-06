Приветствующие новый срок Путина пожары расширяются на Дальнем Востоке

Режим чрезвычайной ситуации введен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона. «В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры», — говорится в сообщении властей.

По данным агентства, режим чрезвычайной ситуации введен для оперативного привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что массовые лесные пожары охватили Сибирь и Приморский край. За последние сутки на Дальнем Востоке площадь возгораний увеличилась на 20 тысяч гектаров.

- Да уж, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - за годы правления Путина и Медведева лесные пожары с сезонной регулярностью вошли в новостные ленты: едва потеплеет, сразу и загорается, а потухает только к сезону дождей. Почему же так? Может, потому что со своими "рындами" и прочими реформами путинисты уничтожили лесничества, которые внимательно следили за лесами? Теперь же в духе времени леса - под контролем МЧС, то есть "охраняемы" лишь когда загорятся, ведь это министерство лишь чрезвычайных ситуаций - какая империя, такие и министерства. Вот было в СССР Министерство нефтяной промышленности - и не было никаких олигархов, никаких частных компаний вроде "Лукойла", которые наживают триллионы на всенародной нефти. Если б немного денег от сверхприбылей частных нефтяных компаний потратить на лесничества, на лесников, на охрану лесов - так и пожаров бы не было. Сколько сэкономили бы древесины и воздуха не пожгли! Но плевать хотела сырьевая империя на леса, это не самое продаваемое (хотя, в КНР идут безостановочно наши кругляки)! Главное - "смотрящего" переизбрал олигархат, теперь можно и отдохнуть, а прибыли продолжат капать в офшоры - пока на глазах народа РФ шоры путинизма и "стабильности".

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