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Московский листок

Тулеев ничего не потерял после трагедии в "Зимней вишне": дачка и неприкосновенность при нём

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 2

едро кемерово тулеев
Тулеев ничего не потерял после трагедии в "Зимней вишне": дачка и неприкосновенность при нём

Идея выдвижения экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева на пост спикера кемеровского областного парламента вызвала неожиданную критику в Госдуме. Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Сергей Неверов назвал инициативу неправильной, передает "Интерфакс". 

"Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения", - заявил Неверов. Так он прокомментировал обращение восьми депутатов Госдумы от Кемеровской области к врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву, в котором они просили поддержать выдвижение Тулеева в спикеры. 

Ранее СМИ сообщили, что Тулеев уже получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области. Однако претензии экс-главы Кузбасса на место спикера опровергались. В частности, источник РИА "Новости" утверждал, что "разговоров про это нет, данных таких нет". 

Единоросс Дмитрий Исламов заявлял газете "Коммерсант", что с нынешним спикером облпарламента - председателем регионального отделения "Единой России" Алексеем Синицыным - вопрос о передаче его места Тулееву не обсуждался. Однако Исламов полагает, что Синицын не будет против. 

"Зная, какой опыт у Амана Тулеева, полагаю, что позиция Синицына будет совпадать с нашей", - сказал он. Сам Алексей Синицын на звонок журналистов не ответил. Политологи, опрошенные изданием, отмечали, что в федеральном центре "большого сопротивления" назначению Тулеева председателем парламента нет. 

Ранее "Коммерсант" сообщал, что действующий спикер сложит с себя полномочия на очередной сессии совета депутатов уже на следующей неделе. 

Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса 1 апреля. Поводом для этого послужил сильный пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В результате ЧП погибли 64 человека. После пожара в Кемерово прошли митинги с требованием отставки Тулеева, однако в тот момент они ни к чему не привели. Решение об отставке Тулеев принял лишь спустя несколько дней, объяснив этот шаг "невыносимым моральным грузом". 

Отметим, что после отставки Тулеева, Неверов, который, к слову является уроженцем Кемеровской области, положительно высказался о бывшем губернаторе. В частности на сайте "Единой России" приводятся слова Неверова, где он говорит, что с именем Тулеева связано развитие Кузбасса, а сам он является человеком, который живет регионом.

Так что если будущее спикера Тулеева (а неприкосновенность депутатская ему только и нужна, спикерство - вопрос престижа только) пока под вопросом, то вот обеспеченная старость - безусловна. Резиденция экс-главы Кузбасса Амана Тулеева, оставшаяся за ним после отставки, имеет внушительные размеры: ее общая площадь составляет 156 тысяч квадратных метров, сообщает Telegram-канал Mash. 

Авторы канала опубликовали видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлен вид на резиденцию сверху. Также сообщается, что на территории расположены 11 жилых домов, десятки хозблоков и даже озеро. "Хватит места для целого совхоза", - отмечается в тексте, сопровождающем видео. 

В нем также говорится, что неподалеку от резиденции расположено село. Однако оно отгорожено от "царь-дачи" Тулеева плотным лесом. Дорожное сообщение между этими двумя объектами отсутствует. 

Аман Тулеев ушел с поста губернатора, на котором провел 21 год, 1 апреля. Причиной он назвал невыносимый моральный груз после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1137 написал 06.04.2018 14:51
цинизм сортирного Карлика зашкаливает?
.
пора сортирному Карлику под суд?
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а кто и с какого бодуна решил что массовая гибель людей-
алекссс настоящийс написал 06.04.2018 14:47
причина отбирать поместья у местного боярства?А за шо тогда служить Родине,если вот так-взять и отнять?Это уже неотчуждаемое имущество.По наследству передать.Или в карты продуть-тут уж дело барское.Это только так кажется что феодальный строй-есть беспредел,нетушки,там свои законы.Сюзерен может объявить опалу вассалу и отринуть его со светлых очей своих,а вот отнять ленное его владение не может.Це беспредел,остальные взбунтуются.
Поясняю тому що на этом сайте многие неразумные пытаются представить нашу страну как капиталистическое и классовое общество,каковому они объявляют анафему под красным флагом.Так словно им глаза чем замазали и не видят неразумные люди сии-цивилизационный откат начавшийся в 1991 году загнал нас не в 1917 год.Мы где то уже в веке 17-м!Прямо с тырнетом и айфонами.Нормальное такое сословное общество.Неизбежно скатывающееся к феодальной раздробленности.Ибо если всевластие и вседозволенность местных баев омрачается только необходимостью подчиняться далекому Масквабаду-то сия необходимость и есть главная проблема местных баев.А избавление от нее-их самое заветное желание.Так что не понимаю возмущение рЫдакции.Главных правил бывший "красный губернатор"(забыли небось?)-не нарушал.
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