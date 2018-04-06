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Московский листок

Скрывая кражу 4 млн рублей почтовая работница сожгла деньги "Почты России" в Коми

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 1

позор коми почта россии
Скрывая кражу 4 млн рублей почтовая работница сожгла деньги "Почты России" в Коми

Правоохранительные органы Республики Коми возбудили уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Усинска, на протяжении пяти лет похищавшей денежные средства организации, в которой она работала, - "Почты России". По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности злоумышленницы составил более 4 млн рублей, сообщает республиканская прокуратура. 

Чтобы скрыть факт хищения перед предстоящей проверкой, сотрудница почты подожгла деньги, а также отчетные документы, находящиеся в отделении почты, рассказали в надзорном ведомстве. В ходе пожара никто не пострадал, решается вопрос о восстановлении обгоревших денежных купюр, отчитались в прокуратуре. 

Как сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). 

Ранее эксперты называли причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Пожар в отделении "Почты России" по улице Возейской в Усинске произошел утром 26 марта, сообщили "КомиОнлайну" в пресс-службе главного управления МЧС по Коми. В тушении огня принимали участие две единицы техники и 10 человек. 

Пожар ликвидировали в течение часа. Огонь повредил стеллажи на площади 15 квадратных метров. По данным "Комсомольской правды", сгорел 1 млн рублей. 

Позже стало известно, что подозреваемая добровольно обратилась в полицию, оформила явку с повинной и дала признательные показания. В качестве мотива преступления женщина указала тяжелое материальное положение своей семьи. 

Сотруднице "Почты России" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. 

В управлении Федеральной почтовой связи Республики Коми сообщили, что факт правонарушения выявили сотрудники службы безопасности "Почты России" в ходе внутреннего расследования. Виновную сразу отстранили от занимаемой должности. Материалы внутренней проверки передали в правоохранительные органы. 

Происшествие не отразилось на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в полном объеме, отметили в ведомстве. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, руководство филиала усиливает систему отбора и контроля за персоналом.

Напомним, при всём частичном ребрендинге и обновлении (в основном в Москве), "Почта России" остаётся убыточной структурой - это при миллионных зарплатах топ-менеджеребцов. 

Чистый убыток "Почты России" по РСБУ за январь-июнь, например, 2017 года увеличился в 1,9 раза и составил 5,45 миллиарда рублей против 2,93 миллиарда рублей за аналогичный период 2016 года, сообщается в опубликованной отчетности компании.

Увеличение убытка в отчетном периоде связано с сезонными колебаниями деловой активности, ростом фонда оплаты труда на четыре миллиарда рублей, поясняет пресс-служба компании. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Оленевод написал 06.04.2018 16:28
Не каждый способен устоять, когда мимо носа, не зацепляясь за карман проплывают ценности, деньги, газ...
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