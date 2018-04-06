Обличителей околопутинского олигархата хотят судить ещё и за сутенёрство

Правоохранительные органы Таиланда готовятся предъявить новые обвинения участникам "секс-тренинга", организованного Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) в феврале этого года в Паттайе. Об этом сообщает New York Times.

Начальник полиции Паттайи полковник Апичай Кробчет заявил 6 апреля, что речь идет об обвинениях в организации проституции и преступном сговоре. Приводить подробности он отказался.

Следователь отдела уголовной полиции Паттайи, ведущий одно из новых дел, сообщил РИА "Новости", что "принял на этой неделе заявление о сексуальном домогательстве против одного из лиц, ранее арестованных во время нелегального "секс-тренинга". Еще несколько человек из числа арестованных проходят в нем как соучастники.

"Мои товарищи в последние дни приняли еще несколько заявлений по таким обвинениям, как сексуальное домогательство, попытка изнасилования, организация проституции", - сказал источник агентства, попросивший не указывать его имя.

Издание The Thaiger пишет, что Васюкевич обвиняют в вымогательстве денег за оказание сексуальных услуг. Только за это ей может грозить до шести лет лишения свободы. Однако официально обвинения еще не предъявлялись.

Ранее большинству участников "секс-тренинга" были предъявлены обвинения в нелегальной трудовой деятельности. Им грозил штраф и депортация из страны. Однако теперь обвиняемые могут отправиться за решетку на 20 или даже на 30 лет, сообщает "Эхо Москвы".

Суд над Рыбкой, Лесли и еще шестью фигурантами назначен на 17 апреля. По словам адвоката, судебное заседание может состояться и раньше - 11 апреля - в связи с желанием обвиняемых признать свою вину по первоначальным обвинениям и отделаться легким наказанием, не предусматривающим реального лишения свободы.

Однако если будет заведено дело по новым обвинениям, то постановление суда по делу о нелегальном бизнесе и работе не приведет к быстрой депортации обвиняемых, даже если приговор будет мягким, отмечает РИА "Новости".

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), а также еще восемь россиян и белорусов были задержаны в Паттайе 26 февраля. Они проводили "секс-тренинг" в одном из отелей курорта, не имея при этом разрешения на работу в Таиланде.

Незадолго до этого Рыбка стала известна в России благодаря расследованию Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального об отдыхе на яхте бизнесмена Олега Дерипаски и зампреда правительства РФ Сергея Приходько. В материалах расследования использовались фото и видео, опубликованные в Instagram Рыбки.

От редакции: Чем объяснить такое усердие полиции? Ведь только что "Рыбкагейт" засветил правящий класс России - а Тайланд чем обижен? Какая, к чертям, проституция? Люди лекции слушали - да, лекции на тему пикапа, но всё же от проституции есть явные отличия. Объяснима такая оперативность и старательность одним - классовой солидарностью тайландских полицаев с теми, кто там тратит немало нефтедолларов, вывезенных из России. Ну, а зачем обижать господ отдыхающих олигархов из правящего, путинского клана?Лучше уж эту мелкую хипстотУ "закрыть" - и желательно погромче, чтобы моральный авторитет обличителей досуга российского олигархата - был сведён к нулю. Чётко по схеме кремлядиной работают "независимые" эти суды.

Д.Ч.

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