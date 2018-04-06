Главное озеро России решением правительства Медведева приравнено к рядовому водоему

Иркутские ученые прокомментировали распоряжение правительства РФ о корректировке водоохранной зоны Байкала почти в 10 раз, благодаря чему из ее границ были исключены территории населенных пунктов. Специалисты указывают, что смысл водоохранной зоны - охрана экосистемы, но принятое решение выглядит так, как будто правительство это совсем не учитывает.

"В пояснительной записке сказано, что подход утилитарный: Байкал назвали просто озером, имеющим особое водохозяйственное значение. Байкал поставили вровень с остальными реками, озерами и водохранилищами", - говорит директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. По его мнению, ведомства по охране природы будут поставлены в тупик: охранять 500-метровую зону в соответствии с Водным кодексом РФ или 200-метровую по новому распоряжению правительства, передает "Тайга.инфо".

Старший научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы Ольга Гагаринова напоминает, что в течение года до принятия распоряжения было много дискуссий и встреч, где ученые отстаивали сохранение водоохранной зоны в таких границах, которые позволили бы не только охранять Байкал, но дали шанс на развитие местному населению.

"Мы предлагали дальнейшие работы по ландшафтному планированию и зонированию в населенных пунктах. Мы предлагали учесть застройку, природные условия - но наши советы не учли. Теперь регламент водоохранной зоны не такой уж строгий, как рисовали местные жители. Сыграла свою роль правовая неграмотность. Людям ведь говорили, что они не могут продавать свои участки, а это никак не связано с водоохранной зоной", - указывает Гагаринова на манипуляцию со стороны властей.

У Байкала может начаться разработка в промышленных масштабах

Изменение границ водоохранной зоны, вызвавшее недовольство ученых, по мнению Гагариновой, произошло в региональных органах власти. Работы по зонированию по всей водоохранной зоне Байкала, отмечает специалист, потребовали бы усиленной работы ученых на протяжении двух лет. Между тем местные элиты спешат начать разработку в промышленных масштабах Холоднинского месторождения полиметаллических руд в Северо-Байкальском районе Бурятии, которая до сих пор была невозможна из-за экологических ограничений.

Статус Байкала как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО в связи с принятым распоряжением, скорее всего, не изменится, однако, по мнению Андрея Федотова, правительство РФ уже показало, как оно относится к этому статусу и насколько им озабочено. Ученый отметил, что недавно также было скорректировано постановление N643 - в частности, теперь допускается даже проведение взрывных работ на границе водоохранной зоны.

Кроме того, по мнению ученых, новые границы водоохранной зоны Байкала значительно ослабят позиции России в дискуссии с правительством Монголии о перспективах строительства ГЭС в бассейне Селенги. "Они нам прямо говорят: вы сначала у себя порядок наведите, а потом нам претензии предъявляйте. А мы Байкал свели до обычного водохозяйственного водоема. Я считаю, что мы будем в ближайшее время делать заявления от себя, от Академии наук и попросим правительство скорректировать это распоряжение", - сообщил Федотов.

Предыстория распоряжения - жалоба из народа Путину

В июне прошлого года в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители острова Ольхон, расположенного на Байкале, пожаловались, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты и выпаса скота. Кроме того, сообщили они, на острове люди вынуждены пользоваться водой низкого качества из скважины, а также лишены хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.

Президент, в свою очередь, сказал, что считает необходимым внести изменения в экологические правила и законы, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, проживающих на природоохранных территориях либо рядом с ними. При этом Путин подчеркнул, что работа должна проводиться совместно с экологами. Водоохранная зона должна соответствовать не только статусу Байкала, но и потребностям людей, которые там живут, отметил президент.

Напомним, по парадоксальным данным кремлёвских социологов, в самый разгар протестов в Волоколамске, Воскресенске и других районах, где сваливают московский мусор - выросло число дорогих россиян, оценивающих экологическую обстановку в местах своего проживания как благополучную за последние 10 лет стремительно выросло, говорится в результатах исследования ВЦИОМ.

"Если в 2009 году положительно характеризовали состояние окружающей среды в месте своего проживания менее половины опрошенных - 39%, в 2018 году - уже 59%", - говорится в сообщении. Кроме того, за это время заметно снизилось число недовольных - с 58 до 38%.

При этом в прошлом году положительно оценивали экологическую обстановку в своем населенном пункте 50% опрошенных, почти каждый третий (31%) считал ее неблагополучной, еще 16% описывали ее как близкую к катастрофической.

"Оптимизм в отношении будущего растет с каждым годом: в 2017 г. 17% говорили о том, что в ближайшие несколько лет экология улучшится, в 2018 г. – 29%. Доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, за год снизилась с 28% до 18%", - отмечают социологи.

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