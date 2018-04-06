Национальный Лидер провёл плановую зачистку генералитета среди опричников

На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК будут освобождены от занимаемых должностей.

В частности, речь идет о генерал-майорах полиции Павле Бугаеве (замглавы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД), Александре Гуке (глава Уральского юридического МВД), Александре Первухине (министр внутренних дел по Удмуртской республике), генерал-майоре внутренней службы Андрее Быкове (руководитель НИИ ФСИН), генерал-полковнике внутренней службы Шамсутдине Дагирове (начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС), генерал-лейтенантах юстиции Валерии Задорине (глава СУ СК по Свердловской области), Игоре Напалкове (глава ГСУ СК по Красноярскому краю), Олеге Трошине (глава СУ СК по Пензенской области), и генерал-майорах юстиции Виталии Шевченко (замглавы ГУ МВД по Волгоградской области), Олеге Тушмалове (глава СУ СК по Псковской области) и Александре Сергееве (глава СУ СК по Белгородской области).

В указе также содержатся новые назначения.

От редакции: "Чтоб не слишком себя с властью ассоциировали и сращивали, не прирастали задом к месту" - есть такой старый ленинский принцип ротации любых кадров. Теперь потомок ленинского повара взял на вооружение "оружие классового врага". Всегда было интересно, что чувствуют, что думают во время этого "торжества", ну, когда узнают об освобождении от должностей все эти лично преданные бессменному президенту господа... Может, кто-то всё же мятежно подумает: как же так, мы же только начали укреплять государство и его авторитет, только связи с личным составом наладили, и вдруг - вон? Чем провинились и на что надеялись?

Чистки проходят настолько регулярно, что можно было бы и заранее какой-то план действий иметь... Но нет: бодрым строем по гроб преданных "государству" (той самой кучке олигархов что попадает то в английские, то в американские санкционные списки) уходят генералы в небытие, на повышенную пенсию и созерцать дальнейший распад, а точнее перерождение социалистического государства в капиталистическое, с неизбежным ростом социальной розни, а значит и революционных настроений... Неужели никто из нагло выброшенных, как перчатки, не встанет на сторону революции, справедливого возмездия правящему классу?

Д.Ч.