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Московский листок

США ввели новые санкции против приближенных к Путину чиновников и олигархов

Опубликовано 06.04.2018 в разделе комментариев 4

США ввели новые санкции против приближенных к Путину чиновников и олигархов

Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых ввели новые санкции. В список вошли семь российских бизнесменов, четырнадцать компаний, а также семнадцать чиновников.

В сообщении министерства отмечается, что ограничительные меры вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада" и касаются ряда лиц, которые непосредственно "получают выгоды от режима Путина".

"Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина.

В частности, в новом списке Минфина США со стороны бизнеса оказались председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Андрей Скоч и Владислав Резник, глава Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Также санкции распространены на гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, члена правления "СИБУРа" Кирилла Шамалова.

В черный список попали также российские чиновники - министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин (ранее был замминистра обороны), глава Росгвардии Виктор Золотов, экс-директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

Санкции затронули структуры Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В список также включены группа "Ренова" Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова и банк РФК (принадлежит "Рособоронэкспорту", который тоже оказался под санкциями).

Санкции также затронули подконтрольные Дерипаске структуры Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Знаю, чем сейчас заняты Госдума и правительство.
kerg написал 06.04.2018 18:04
Уточнением сумм компенсаций попавшим под санкции олигархам.
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(без названия)
Виктор + написал 06.04.2018 17:35
А почему нельзя вот так без мата выразиться = да и уй с ними? На днях мой аналогичный коммент здесь удалили.
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новость-то конечно хорошая
корнхолио написал 06.04.2018 17:26
США делают работу российского СК, суда и прокуратуры... Все б хорошо, но друзья солцеликого теперь начнут с утроенной силой иметь всех остальных, обычных россиян. Бесплатно любить родину они уже давно разучились.
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какова будет реакция Кремля?
Шнайдер написал 06.04.2018 17:21
А реакция уже была в виде закона об освобождении от налогов лиц попавших под санкции.Так что нам, обыкновенным гражданам РФ, увеличение НДФЛ, акцизов, сборов, а им, приближенным к Лучезарному, налоговая амнистия. Ну и сплотиться, в этот сложный момент нужно сплотится вокруг этих замечательных граждан
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