США ввели новые санкции против приближенных к Путину чиновников и олигархов

Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых ввели новые санкции. В список вошли семь российских бизнесменов, четырнадцать компаний, а также семнадцать чиновников.

В сообщении министерства отмечается, что ограничительные меры вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада" и касаются ряда лиц, которые непосредственно "получают выгоды от режима Путина".

"Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина.

В частности, в новом списке Минфина США со стороны бизнеса оказались председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Андрей Скоч и Владислав Резник, глава Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Также санкции распространены на гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, члена правления "СИБУРа" Кирилла Шамалова.

В черный список попали также российские чиновники - министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин (ранее был замминистра обороны), глава Росгвардии Виктор Золотов, экс-директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

Санкции затронули структуры Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В список также включены группа "Ренова" Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова и банк РФК (принадлежит "Рособоронэкспорту", который тоже оказался под санкциями).

Санкции также затронули подконтрольные Дерипаске структуры Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.