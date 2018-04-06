КНР готова дать США адекватный ответ на новые пошлины

Правительство Китая примет новые комплексные контрмеры в ответ на торговую политику США. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР.

"Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой. Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа", - подчеркивается в заявлении ведомства. В министерстве также заявили, что Китай продолжит оставаться открытой страной, будет "защищать многостороннюю торговую систему и содействовать либерализации и упрощению глобальной торговли и инвестиций".

Кроме того, официальный представитель китайского МИДа Лу Кан заявил, что КНР не хочет торговой войны с США, но и не боится ее.

Напомним, Вашингтон собирается вдвое увеличить объем китайского импорта, на который вводится налог в 25%. В список товаров входят автомобили, мотоциклы, станки, медицинское и другое оборудование.

Новое обострение в торговых отношениях Вашингтона и Пекина началось 22 марта, когда администрация президента Трампа поручила торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров.

2 марта США обнародовали список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины.

В ответ Госсовет КНР опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которую будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг Министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи.

Отметим, что сравнительно недавно США требовали сам Китай ввести санкции против КНДР, и частично они начали действовать... Однако недавно в КНР нанёс неофициальный визит лидер КНДР, и настроения в ЦК КПК резко изменились.

Напомним, Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателя КНР Си Цзиньпина с 25-го по 28-ое марта нанес неофициальный визит в Китай.

Уважаемого высшего руководителя сопровождала его супруга Ли Соль Чжу. Так же товарища Ким Чен Ына сопровождали: член президиума политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, зампред ЦК партии Чве Рён Хэ, члены политбюро ТПК, зампреды ЦК партии Пак Гван Хо, Ли Су Ён и Ким Ен Чхор, член политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чжо Ён Вон, Ким Сен Нам и Ким Бен Хо, и члены Госсовета КНДР.

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