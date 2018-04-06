Росгвардию вооружат боеприпасом "Реставратор" для подавления бунтов

Росгвардия объявила конкурс на разработку газовых боеприпасов "Реставратор" для подавления беспорядков, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

"Разработать проекты трех тактико-технических заданий на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка новых образцов боеприпасов нелетального действия», предназначенных для использования в операциях по пресечению массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка и иных противоправных действий. Стоимость - 18,8 млн руб.", - говорится в документе.

Отмечается, что "Реставратор" предполагается использовать в качестве боеприпаса для помпового гранатомета ГМ-94. Также указывается необходимость проработки его использования в боеприпасах артиллерийского калибра 81мм и аэрозольных (комбинированных) гранатах.

«При срабатывании на местности боеприпаса должно быть образовано облако активного вещества непереносимой концентрации. Масса выхода раздражающего вещества в атмосферу должно быть не менее 10 г для одного боеприпаса калибра 81 мм», - сказано в документе.

Согласно условиям контракта, подрядчик также должен будет исследовать способы дегазации местности и помещений после использования «Реставратора». Боеприпасам также потребуются электронные программируемые замедлители. В частности, снаряды 81 мм должны детонировать на высоте не менее 10 м от поверхности земли.