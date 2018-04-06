Дерипаскины акции рухнули при виде новых санкций Минфина США

Акции "РусАла" опускались в ходе торгов на Московской бирже на 12,2% (до 30,2 рубля за штуку) на новостях о включении компании и ее крупных акционеров в "черный список" Минфина США. Акции "РусАла" оказались наиболее пострадавшими на российском фондовом рынке от расширения санкционного списка США, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Олег Дерипаска и его основные активы En+ и "РусАл" включены в "черный список", опубликованный в пятницу OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций). Под санкции попал и другой крупный акционер "РусАла" - Виктор Вексельберг.

Дерипаска сейчас контролирует 48,13% "РусАла" и около 66% En+. Как планируется, доля в "РусАле" вырастет до 56,88% после конвертации 8,75% акций "РусАла", принадлежащих Glencore, в GDR En+. Sual Partners Вексельберга владеет 26,5% "РусАла" после выкупа доли "Онэксима" в феврале.

Напомним, кроме оскандалившегося недавно в "Рыбкагейте" олигарха ельцинского призыва Дерипаски в новом списке Минфина США со стороны бизнеса оказались председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Андрей Скоч и Владислав Резник, глава Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Также санкции распространены на гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, члена правления "СИБУРа" Кирилла Шамалова (зятя президента Путина, по некоторым данным).

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