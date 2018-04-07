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Московский листок

Сто двадцать два миллиарда рублей получили запутинские СМИ для перевыборов

Опубликовано 07.04.2018 в разделе комментариев 0

пресса выборы 2018
Сто двадцать два миллиарда рублей получили запутинские СМИ для перевыборов

Российские государственные медиа получили 122 млрд рублей госсубсидий за первые три месяца 2018 года. Об этом сообщил Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина в своем докладе, проанализировав все соглашения о федеральных субсидиях, заключенные с 1 января по 28 марта текущего года.

Больше всех получил медиахолдинг ВГТРК - 67 млрд рублей. Далее в этом своеобразном рейтинге расположились МИА "Россия сегодня" - 20 млрд, АНО "ТВ-Новости" (телеканал RT) - 19 млрд - и ФГУП "Главный радиочастотный центр" - 16 млрд рублей.

Cубсидии - это одна из форм государственного финансирования, поясняет КГИ. Федеральные субсидии распределяются распорядителями бюджетных средств, к которым относятся министерства, ведомства, агентства и некоторые другие организации. Такие субсидии могут выдаваться региональным правительствам и госорганам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям, например университетам, больницам, СМИ.

В отличие от государственных контрактов, которые публикуются на официальном портале госзакупок, при распределении субсидий не объявляется тендер или конкурс, то есть госорганы сами определяют, кто и сколько субсидий получит, отмечается в публикации.

Редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный сопоставляет:

- Ничего не поменялось с ельцинских времён. Разве что суммы... Вот что мне сравнительно недавно рассказал Виталий Третьяков: "Полторанин имел не только полномочия казнить или миловать, но и значительные средства. В начале 1994-го года, когда была инфляция и нарастала ненависть к Ельцину после разгона ВС РСФСР, он раздавал государственные дотации, проходившие через Министерство печати, они были многомиллионные. Так вот, если бы газеты, сохранившиеся с советских времён, имевшие самый большой штат сотрудников и здания в центре Москвы – если бы они на инфляции разорились, тогда новая пресса, в том числе и «НГ», получили бы дополнительных читателей и как-то мы бы нашли способ выжить. Но Кремлю, а точнее Ельцину, нужна была поддержка, по этому принципу Полторанин и раздавал дотации. «Труд», «Комсомольская правда», «Известия» получили по полтора миллиарда, по-моему – им не дали погибнуть. Я тоже просил такую дотацию, но не обещал лояльность. Нам ничего и не дали."

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