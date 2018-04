От зарина до "Новичков", а также про дело Скрипалей. Научно-популярный очерк

Часть 1. Фосфорорганические отравляющие вещества – от зарина до «Новичков»

Отравляющие вещества (ОВ) нервно-паралитического действия – самая опасная группа ОВ. Все боевые ОВ, относящиеся к этой группе, являются фосфорорганическими соединениями.

Первой группой таких фосфорорганических ОВ были соединения группы G (зарин и другие).

Последней группой стали бинарные системы «Новичок», информацию о которых впервые обнародовал В. С. Мирзаянов в 1992 г. [1]. Разработки велись в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) [2]. Мирзаянов не являлся разработчиком «Новичков», он участвовал в испытаниях этих соединений.

В 1995 г. Мирзаянов уехал в США, где написал и опубликовал две книги, в которых содержится некоторая информация о «Новичках». Точнее, первая книга [3] – это сборник, одна из статей которого написана Мирзаяновым, вторая [4] – довольно длинная автобиография Мирзаянова, написанная, как мне показалось, с целью самооправдания. В главе 8 этой книги приводятся формулы и схемы получения ряда фосфорорганических ОВ, включая «Новичков».

Когда я начинал писать этот научно-популярный очерк в связи с отравлением Скрипалей (по просьбе гл. редактора Форум.мск Анатолия Баранова), то хотел ограничиться только «Новичками». Но потом понял, что нужно изложить историю всех фосфорорганических ОВ, поскольку в ней есть немало интересных моментов и существуют явные связи между первыми группами этих ОВ и последующими.

При этом все фосфорорганические ОВ можно разделить на однокомпонентные (унитарные), которые являются высоко токсичными и действуют непосредственно, и двухкомпонентные (бинарные) системы, где оба компонента малотоксичны или нетоксичны, и токсичные вещества образуются при их смешивании и взаимодействии.

Для информации – «Новички» относятся к бинарным системам.

А. Однокомпонентные (унитарные) фосфорорганические ОВ

Соединения группы G – зарин и другие

4 ОВ группы G описаны в Википедии – это зарин [5], зоман [6], циклозарин [7] и табун [8]. Они были получены в нацистской Германии и достались СССР, США и Великобритании после окончания II мировой войны как трофеи:

Зарин GB остаток изопропилового спирта Зоман GD остаток пинаколинового спирта Циклозарин GF остаток циклогексанола Табун GA

Молекулы зарина, зомана, циклозарина обладают большим сходством и относятся к одной химической группе фосфорорганических ОВ, поскольку за активность в них отвечает связь P‑F. В них также есть одна связь с углеводородным радикалом P‑R и другая связь со спиртовым остатком P‑OR (сложноэфирная группа). Между собой эти три молекулы отличаются только остатками спиртов OR (указаны под формулами, циклозарин не производился массово из-за относительной дороговизны соответствующего спирта [7]).

Соединения подобного типа (содержащие одну связь P‑R) называются фосфонатами (в данном случае это фторагидриды фосфонатов).

Молекула табуна сильно отличается от молекул остальных веществ группы G. За активность в ней отвечает связь P‑C≡N, и это единственное фосфорорганическое ОВ с подобной связью. Поэтому отнесение табуна к группе G условное (историческое), с химической точки зрения он является представителем отдельной химической группы фосфорорганических ОВ.

Синтез зарина и его аналогов

Казалось бы, способы получения зарина и его аналогов должны быть секретными. Однако на вышеуказанных страницах Википедии приведены не только формулы, но и схемы синтеза этих соединений. Например, для «самого популярного» зарина самый простой синтез – реакция этерификации, приведенная на английской странице [5]:

Метилдифторфосфонат Изопропиловый спирт Зарин

[Схема 1]

Другая схема, приведенная на русской странице [5]:

Метилдихлорфосфонат Изопропиловый спирт Фторид натрия Зарин

[Схема 2]

Хлорангидриды (схема 2) легче вступают в реакцию этерификации, чем фторангидриды (схема 1), замена второго хлора на фтор происходит под действием фторида натрия (или калия).

Привожу эти схемы, поскольку буду ссылаться на них далее в этом очерке.

Зоман, циклозарин и другие аналоги зарина, отличающиеся только спиртовыми остатками, можно синтезировать аналогично зарину.

Когда я увидел эти схемы на страницах Википедии, у меня возник вопрос – когда была первая открытая публикация по синтезу зарина – на Западе, конечно, потому что в СССР это было невозможно.

Поиск по ссылкам привел к заключению, что это, видимо, была статья [9], опубликованная в 1960 г. в весьма солидном журнале, Canadian Journal of Chemistry, который поступал во все ведущие библиотеки мира. В настоящее время можно скачать pdf с сайта этого журнала, причем бесплатно. Но бумажная версия была доступна еще в те времена.

Да, в этой статье канадских ученых описан в нескольких вариантах синтез меченого аналога зарина (32P), но ведь с точки зрения химии все равно. И схемы, приведенные в Википедии на английской странице [5], явно восходят к описанным в статье [9].

Дополнительно следует отметить, что согласно Мирзаянову [4] в ГосНИИОХТ позже была разработана другая схема синтеза зарина (и его аналогов):

Метилцианофторфосфинат Изопропиловый спирт Зарин

[Схема 3]

Эта схема также потребуется далее в этом очерке.

Поэтому если вы услышите или прочитаете в СМИ, что где-то на Востоке (и не только на Востоке) какие-то террористы (и не только террористы) синтезируют зарин (это проще всего) или его аналоги – не удивляйтесь. Это вполне возможно. Ведь уже почти 60 лет эти схемы известны всем, кого это может заинтересовать.

Но необходимо соблюдение трех условий:

1. Нужны специалисты-химики достаточно высокой квалификации

В настоящее время таких специалистов можно найти в большинстве стран Востока и Латинской Америки, в большинстве стран тропической Африки – вряд ли.

2. Нужна соответствующим образом оборудованная лаборатория

Это не проблема, но для этого нужны деньги.

3. Необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности

Это возможно только при выполнении пп. 1 и 2.

В противном случае синтезирующие с достаточно высокой степенью вероятности сами станут первой жертвой синтезированных ими ОВ.

Кстати, со всей ответственностью могу заявить, что бородачи в подобных лабораториях работать не смогут: борода – сборник загрязнений и не дает надеть противогаз. Поэтому если вдруг какие-то СМИ покажут бородачей, синтезирующих ОВ – не верьте.

Соединения группы V – VG, VX и VR

Согласно информации, приведенной в Википедии, первые соединения группы V были получены в начале 1950-х годов в Великобритании компанией ICI [10]. Они были предложены в качестве пестицидов, одно из них, VG, амитон или тетрам, даже начали продавать в 1954 г. (как инсектицид), но отозвали из-за высокой токсичности (близкой к токсичности зарина):

Амитон VG

В молекуле амитона и других соединений этой подгруппы за активность отвечает связь P‑SCH 2 CH 2 NR 2 (заместители у атома азота могут отличаться, но сам этот остаток обязателен). Имеется две связи со спиртовым остатком P‑OR (сложноэфирные группы), вследствие чего эти соединения относятся к фосфатам.

Согласно Википедии, получив информацию о высокой токсичности амитона и его аналогов, этими соединениями заинтересовались британские военные. Исследования проводили в той самой лаборатории Портон-Даун, которая сейчас часто упоминается в связи с делом Скрипалей. В результате было получено несколько новых соединений группы V, из которых VX (создан в 1955 г.) был выбран в качестве боевого ОВ [11]. Позже материалы по VX были переданы США, которые организовали собственное производство.

VX

По токсичности VX приблизительно в 10 раз превосходит зарин и VG [10].

Как и в подгруппе амитона, в подгруппе VX за активность отвечает связь P‑SCH 2 CH 2 NR 2 . Отличие состоит в том, что в этой подгруппе имеется одна связь с углеводородным радикалом P‑R и одна связь со спиртовым остатком P‑OR, т.е. это фосфонаты, а не фосфаты. Возникает предположение, что при синтезе этих соединений британские ученые поставили задачу получить соединения, подобные зарину и его аналогами группы G, которые также являются фосфонатами.

И только потом появилось соединение Р-33, о котором в Википедии сказано [12]:

VR (Р-33) – отечественный аналог VX, отличающийся от него по составу и свойствам, созданный в 1963 году в НИИ № 42 химиками Сергеем Ивиным, Леонидом Соборовским и Ией Шилаковой. (НИИ № 42 = ГосНИИОХТ)

VR (Р-33)

В книгах Мирзаянова [3, 4] это соединение именуется просто вещество 33.

Токсичность у него приблизительно такая же, как у VX [12].

Все соединения группы V отличаются от зарина и его аналогов, поскольку за активность в них отвечает связь P‑SCH 2 CH 2 NR 2 , поэтому они образуют другую химическую группу фосфорорганических ОВ.

Синтез VG, VX и их аналогов

Фосфатные соединений группы V, т.е. VG и его аналоги, были запатентованы еще до того, как была установлена их высокая токсичность, упоминание об этом есть в Википедии (английская страница) [11]. Номер патента не указан, но эти патенты (их было два [13, 14]) без труда находятся поиском на сайте Европейского патентного ведомства. Напоминаю, что VG имеет токсичность на уровне зарина.

Сейчас все патенты Великобритании, США и других стран можно бесплатно скачать на сайте Европейского патентного ведомства, ранее они были доступны в бумажной форме в соответствующих библиотеках вскоре после публикации.

Также в Википедии на нескольких страницах [10-12] упоминается о работах Таммелина (Швеция, Исследовательский институт национальной обороны), которые, видимо, велись отдельно от работ в Великобритании. Прямых ссылок на этих страницах нет, но специалистам его статья давно известна, точную ссылку на нее я нашел в книге Мирзаянова [4].

Подобно статье о зарине [9], это была публикация [15] в весьма солидном журнале, Acta Chemica Scandinavica, который поступал во все ведущие библиотеки мира. Причем эта статья опубликована в 1957 г., т.е. даже еще раньше, чем статья о зарине [9]. В настоящее время pdf с сайта этого журнала можно скачать бесплатно.

В статье Таммелина [15] описан синтез ряда соединений группы V, как фосфатных (типа VG), так и фосфонатных (типа VX), включая аналог VX, в котором у атома азота метильные заместители вместо изопропильных.

Казалось бы, синтез «своего» VX и его ближайших аналогов англосаксы должны были держать в секрете. Но с удивлением обнаружил на русской странице Википедии [11], что на два способа синтеза этих соединений были получены патенты – США [16] (заявлен в 1960 г., опубликован в 1975 г., заявитель – Соединенные Штаты Америки, которые представляет министр армии) и Великобритании [17] (заявлен в 1962 г., опубликован в 1974 г., заявитель – министр обороны Великобритании). В примерах этих патентов описан синтез именно VX, хотя он таким именем не называется. На русской странице [11] приведены схемы синтеза согласно обоим патентам [16, 17], они отличаются друг от друга и от схемы, приведенной в статье [15].

Любопытно, что на английской странице Википедии [11] ссылок на эти патенты нет, хотя приведена схема синтеза VX по патенту США [16]. Привожу ее здесь, поскольку она (точнее, ее последняя стадия) используется в бинарном VX, рассмотренном далее:

QL QL VX

[Схема 4]

В патентах [16, 17] также указано, что аналогичным образом можно получить соединения с другими радикалами – низшими алкилами (у азота, кислорода и фосфора). Следовательно, подобным образом может быть получено и вещество Р-33 (VR), и другие аналоги VX.

О применении этих веществ патенте США [16] сказано:

Эти соединения обладают чрезвычайно высокой чрескожной токсичностью для млекопитающих и полезны в качестве химического оружия.

Не правда ли, полная откровенность?

Поэтому если Вы услышите или прочитаете в СМИ, что некие террористы (и не только террористы) синтезируют VX или его аналоги – тоже не удивляйтесь. Схемы синтеза общеизвестны уже очень много лет. И воспроизвести их можно при соблюдении тех же обязательных условий, которые указаны для зарина.

Соединения группы А

Теперь перейдем к однокомпонентным ОВ, которые были синтезированы в СССР в ГосНИИОХТ в 1970-80-е годы, и информацию о которых впервые обнародовал Мирзаянов [1]. В настоящее время их также называют «Новичками», хотя в СССР этот термин применялся только к двухкомпонентным ОВ (подробности далее). Во избежание путаницы здесь они именуются соединениями группы А.

Согласно Мирзаянову было синтезировано 5 таких соединений [4]:

А-230 метильная группа у фосфора А-232 метоксигруппа у фосфора А-234 этоксигруппа у фосфора азотный остаток – N,N-диэтилацетамидин

А-242 метильная группа у фосфора А-262 метоксигруппа у фосфора азотный остаток – N,N,N′,N′-тетраэтилгуанидин

На странице Википедии, посвященной «Новичкам» [18], приведена формула А-232, на странице, посвященной А-234 [19] – формула этого соединения.

За токсичность соединений группы А отвечает связь P-F, как в зарине и его аналогах, поэтому их можно включить в ту же химическую группу фосфорорганических ОВ как подгруппу, наряду с подгруппой зарина. При этом А-230 и А-242 являются фосфонатами (как зарин и его аналоги), А-232, А-234 и А-262 – фосфатами.

По разным оценкам токсичность соединений группы А близка к токсичности VX или превосходит ее в 5-8 раз [18, 19].

Из них А-234 предположительно был идентифицирован как вещество, которым отравили Скрипалей [20].

В работе иранских ученых 2016 г. [21], свободно доступной в Интернете, описано соединение формулы:

Аналог А-242 метильная группа у фосфора азотный остаток – N,N,N′,N′-тетраметилгуанидин

Оно отличается от соединения А-242 только тем, что в нем в азотном остатке– 4 метильные группы вместо 4 этильных.

Иранские ученые получали этот аналог А-242 в микроколичествах, снимали его ЯМР- и масс-спектры, потом получали из него эфиры (с отщеплением фтора) и снимали их масс-спектры. Для этих эфиров используется термин «производные Новичка». Общая цель работы – разработка метода обнаружения и идентификации этих соединений.

Они не изучали токсичность аналога А-242, однако, скорее всего, он обладает высокой токсичностью, сопоставимой с таковой для А-242, поскольку их формулы весьма близки.

Следует отметить, что работа [21] получила определенную известность, ссылка на нее есть на странице Википедии (английской), посвященной «Новичкам» [18].

Информация о других подобных соединениях в открытой литературе не обнаружена.

Синтез соединений группы А

В книге Мирзаянова [4] приведена разработанная в ГосНИИОХТ схема синтеза одного из таких соединений, А-232:

O-Метилцианофторфосфонат N,N-диэтилацетамидин А-232

[Схема 5]

Этот вариант подобен разработанному ранее там же методу синтеза зарина (схема 3), в его основе лежит замена достаточно легко отщепляемой цианогруппы на нужный остаток.

Естественно, что по этой схеме могут быть получены все известные соединения группы А (и их неизвестные аналоги), если использовать соответствующие исходные соединения.

Например, для получения соединения А-230 можно использовать аналогичную схему:

Метилцианофторфосфинат N,N-диэтилацетамидин А-230

[Схема 6]

А для получения соединения А-234 – схему:

O-Этилцианофторфосфонат N,N-диэтилацетамидин А-234

[Схема 7]

Для получения соединения А-242 по схеме 6 и А-262 по схеме 5 следует использовать N,N,N′,N′-тетраэтилгуанидин вместо N,N-диэтилацетамидина.

Другой вариант синтеза описан в работе иранских ученых для аналога соединения А-242 [21]:

Метилдифторфосфонат N,N,N′,N′-тетраметилгуанидин Аналог А-242

[Схема 8]

Этот вариант подобен приведенному выше синтезу зарина (схема 1), в его основе – замена отщепляемого фтора на нужный остаток.

Не вызывает сомнений, что и по этому методу могут быть получены различные соединения группы А при использовании соответствующих исходных соединений.

Отсюда можно сделать вывод, что, по всей видимости, соединения группы А можно получить по любым известным методам синтеза зарина при использовании нужных исходных соединений.

Следовательно, как в и случае зарина и VX, синтез соединений группы А описан в открытой литературе, и возможно его воспроизведение высококвалифицированными специалистами в надлежащим образом оборудованных лабораториях.

Б. Двухкомпонентные фосфорорганические ОВ (бинарные системы)

Бинарные системы, разработанные в США

Начнем с того, что вначале бинарные системы были созданы в США для зарина и VX, причем раньше, чем в СССР для Р-33 и А-232.

Как написано в Википедии, для бинарного зарина был разработан артиллерийский снаряд M687, конструкция была стандартизирована в 1976 г., производство начато 16 декабря 1987 г. [22]. В этом снаряде осуществлялась описанная выше реакция синтеза зарина взаимодействием метилдифторфосфоната и изопропилового спирта (схема 1).

По моему мнению, вариант не очень удачный, так как метилдифторфосфонат – весьма агрессивное и едкое вещество, которое может вызывать ожоги и умеренные поражения нервной системы, а при гидролизе выделяет фтористый водород [23]. Хотя конечно, его токсичность многократно меньше, чем у зарина, его сложно назвать малоопасным.

Что касается бинарного VX, который назывался VX2 [11], то в нем осуществлялась последняя стадия синтеза VX из патента США [16] (схема 4) – взаимодействие вещества QL с серой, с последующей самопроизвольной изомеризацией образующегося полупродукта. Вместо твердой серы также использовали жидкую смесь диметилполисульфидов.

Это вариант более удачный, т.к. вещество QL не содержит легко отщепляемых групп и поэтому не является агрессивным и едким.

Отсюда следует, что воспроизведение в средстве доставки (снаряде, бомбе, ракете) последней стадии синтеза токсичного ОВ – стандартный подход при разработке бинарных систем.

Для доставки бинарного VX в США действовала программа BIGEYE, в рамках которой была разработана авиационная бомба BLU-80/B BIGEYE [24]. Вначале на этой странице Википедии про нее написано:

BIGEYE была оригинальной программой трех организаций, которую вел ВМФ США со значительным участием Армии США и ВВС США. Первоначально утвержденная в 1950-е годы, она сохранялась и в 1990-е.

Далее, в разделе «История» сказано (надстрочные ссылки – внутри этой статьи):

BIGEYE (акроним, полное название «Бинарное генерируемое внутри химическое оружие с серией "EYE" 500-фунтовых бомб») было обычным названием для BLU-80/B, концепции, принятой в 1950-е годы. В 1970-е годы в арсенале Пайн Блафф были изготовлены приблизительно 200 испытательных изделий.[1] Первоначальные контракты на производство BIGEYE были заключены в июне 1988 г. с Marquardt Company, Ван-Найс, Калифорния, главным подрядчиком проекта для большей части программы. Первоначальный график для американской программы бинарного химического оружия устанавливал, чтобы BIGEYE был развернут к сентябрю 1988 г.[4] Президент Рейган уполномочил выделить более $59 миллионов в 1986 г. на возобновление программы бинарного химического оружия. По первоначальному графику BIGEYE должен был стать вторым видом производимого бинарного химического оружия, (первым был бинарный артиллерийский снаряд), за ним должны были последовать бинарные химические ракеты. После отчета Главного бюджетно-контрольного управления (GAO), указавшего на многочисленные недостатки в программе, американский Сенат внес предложение о фактической ликвидации программы бинарного химического оружия, включая бомбу BIGEYE. В 1989 г. президент Джордж Г.У. Буш объявил, что США сохранят возможность производить такое бинарное оружие. В момент его заявления 1992 г. был самым ранним сроком, когда, как ожидали, это оружие будет развернуто.[2]

Бинарные системы, разработанные в СССР («Новички»)

Теперь перейдем к двухкомпонентным «Новичкам», разработанным в СССР в 1970-80-е годы, информацию о которых, как уже было сказано, впервые обнародовал Мирзаянов [1].

В книгах Мирзаянова [3, 4] описаны две таких системы, принятые на вооружение в СССР. Первая двухкомпонентная система, «Новичок» без индекса, была бинарной формой вещества Р-33. При взаимодействии компонентов в ней протекала следующая реакция [4]:

O-Изобутилметилцианофосфинат 2-(N,N-диэтиламино) этилмеркаптан VR (Р-33)

[Схема 9]

Полагаю, что совсем нетоксичным исходное фосфорорганическое соединение назвать нельзя – цианогруппа (которая замещается на фтор) также достаточно активна, в молекуле табуна именно она отвечает за токсичность. Но эта токсичность должна быть умеренной, на уровне обычных пестицидов.

Исходя из того, что общий подход для бинарных систем – воспроизведение в средстве доставки последней стадии синтеза ОВ, можно считать, что это еще один способ синтеза соединений группы V, отличный от упомянутых выше [11, 15-17].

Согласно Мирзаянову [4], эту двухкомпонентную смесь вначале предложил Гудков, зам. директора ГосНИИОХТ. Но первые ее испытания в 1977 г. окончились неудачно, В эксперименте использовали смесь, которая содержала спирт вместо меркаптана, и поэтому должен был получиться нетоксичный аналог вещества Р-33, где вместо серы был кислород, однако выход составил только 7 %. Кузнецов, пришедший в ГосНИИОХТ позже и также ставший зам. директора, предположил, что это связано с тем, что использовали авиабомбу, которая падала с небольшой высоты, и просто было недостаточно времени на тщательное перемешивание компонентов. Поэтому он предложил использовать ракету специальной конструкции. Ее разработка закончилась в 1990 г., были проведены успешные испытания и ракеты приняты на вооружение.

Вторая двухкомпонентная система «Новичок-5», разработанная и принятая на вооружение практически одновременно, была бинарной формой соединения А-232 [3, 4]. При этом схема 5 описывает как синтез А-232, так и реакцию, протекающую при взаимодействии компонентов в бинарной системе (согласно подходу последней стадии) [4].

Были получены и другие «Новички», бинарные формы соединений группы А, но их разработки остановились на экспериментальных стадиях [3, 4].

Так что сначала двухкомпонентные фосфорорганические ОВ и средства их доставки разработали в США, а потом уже в СССР.

В свете того, что написано про M687 и BIGEYE, упреки Мирзаянова, что в СССР и РФ вели аналогичные работы с бинарными «Новичками» в тот же период (приблизительно 1985-1992 гг.), выглядят, скажем так, односторонними.

Синтез цианидных предшественников – основного компонента бинарных «Новичков»

Цианидным предшественником вещества Р-33 является исходное вещество на схеме 9.

Известно, что атом хлора, связанный с фосфором, достаточно подвижен и может быть замещен на цианогруппу, в частности, подобную реакцию используют на последней стадии синтеза табуна, приведенной в Википедии [8]:

N,N-Диметиламинодихлорфосфат Этанол Цианид натрия Табун

[Схема 10]

Поэтому, вероятно, можно получить цианидный предшественник вещества Р-33 из его хлор-предшественника. Сам этот хлор-предшественник можно получить подобно синтезу зарина (схема 2) взаимодействием метилдихлорфосфоната и изобутилового спирта без источника фтора.

Цианидными предшественниками соединений группы А являются исходные вещества на схемах 5-7.

Эти вещества могут быть получены из соответствующих дихлорангидридов (метилдихлорфосфоната и т.п.) реакциями замещения хлора на фтор и цианогруппу, подобными приведенным на схемах 2 и 10 (т.е. действием цианида натрия/калия и фторида натрия/калия).

Синтез цианидных предшественников, несомненно, представляет заметно меньшую опасность, чем синтез соответствующих ОВ. Однако совсем безопасным назвать его нельзя, определенную опасность могут представлять исходные реагенты, особенно содержащие активный хлор (связь P-Cl). Да и сами цианидные предшественников, как было сказано выше, могут обладать умеренной токсичностью, на уровне обычных пестицидов.

Отсюда можно сделать вывод, что производство цианидных предшественников требует условий и техники безопасности на уровне производства таких пестицидов.

Что касается второго компонента бинарных систем (см. для примера схемы 5-7 и 9), то во всех случаях он не должен представлять проблем как с точки с точки зрения его получения, так и с точки зрения токсичности.

Некоторые замечания

1) В первой книге Мирзаянова [3] соединения группы А (однокомпонентные ОВ) названы предшественниками двухкомпонентных «Новичков». Это верно с точки зрения хронологии – сначала были синтезированы соединения группы А, а уже потом предложены бинарные системы «Новичок». Но это неверно с точки зрения химии – ведь в результате взаимодействия двух компонентов «Новичка» как предшественников образуется соединение группы А как продукт реакции.

2) Как уже было сказано, в настоящее время однокомпонентные ОВ – соединения группы А также называют «Новичками», хотя в СССР этот термин применялся только к двухкомпонентным ОВ. В подобных случаях следует понимать, что речь идет о соединениях, которые образуются из соответствующего двухкомпонентного «Новичка» при его применении.

Например, если заявляют, что Скрипалей отравили «Новичком А-234» [20], то это означает, что их отравили бинарной системой «Новичок», которая после реакции дала соединение А-234.

3) Полагаю, что в своих книгах [3, 4] Мирзаянов написал правду – сочинять ему было незачем, да и сочинить подобные вещи довольно трудно, При этом он знал, что эти книги будут читать специалисты, включая тех, которые были непосредственными участниками этой истории.

О возможности синтеза «Новичков» в различных странах

Заключение части 1

Недавно (16.03.2018 г.) Мирзаянов в интервью заявил [25], что «Новички» (а, следовательно, и соединения группы А) можно синтезировать не только в России, но и в других странах.

Би-би-си: Можно ли его ["Новичок"] синтезировать не в России?

В.М.: Можно, но только высококвалифицированному научно-техническому персоналу, который уже имеет опыт - необязательно с "Новичком" - с боевыми отравляющими веществами. Этот опыт приходит к коллективам не за один или два года - за несколько десятилетий. Это называется школа, это институт со школой, опытом нескольких десятков лет. Такие центры способны на это. Самодеятельности здесь не может быть. Кто хочет себя угробить - тот может попытаться. Но конец может быть плачевным.

Би-би-си: Вы знаете возможности ваших коллег по всему миру в вашей сфере. Где, по вашему, могли синтезировать "Новичок"?

В.М.: Здесь, в Штатах.

Би-би-си: Где именно, как вы считаете?

В.М.: Ну, тут есть несколько этих центров. Скажем, в Эджвилле (штат Делавэр) могли это делать, почему бы нет. Там очень квалифицированные химики. Это запросто. Тем более, просочились сведения о принципиальной разнице между известным "Новичком" в скелете этой формулы. А потом, до меня - еще до моего приезда - еще приехало не менее пяти человек из ГНИИОХТ, которые знали эти секреты. Я никогда не говорил и не буду говорить, что они выдали их. Но вероятность всегда есть, поэтому о чем и речь. Они, американцы, тоже ведь заботятся о своей защите, об оружии. О престиже.

Где еще? В Китае, конечно. Там очень сильные химики.

Далее в этом же интервью Миразянов признает, что:

…по моим формулам английские эксперты создали вещество и сняли спектры и все другие физико-химические константы…

С учетом всего изложенного в данном очерке присоединяюсь к мнению Мирзаянова.

Также как в случае зарина и VX, высококвалифицированные специалисты в надлежащим образом оборудованных лабораториях могут получить как токсичные соединения группы А, так и компоненты бинарных систем (т.е. собственно «Новички»), которые дают соединения группы А при применении. Причем в последнем случае провести синтез заметно легче и риски заметно меньше, поскольку нет необходимости получать собственно токсичные соединения.

Вопрос, можно ли доказать, что «Новичок А-234», использованный для отравления Скрипалей, был произведен в России (или не в России) будет рассмотрен во второй части данного очерка.

Михаил Яхкинд

канд. техн. наук, выпускник МИТХТ 1981 г.,

фрилансер и эксперт в области химии и фармацевтики

Следующие части:

Часть 2. Идентификация яда и идентификация места производства яда – это две большие разницы

Часть 3. Как могли применить «Новичок А-234» в Солсбери?

Заключение. «Ищи, кому выгодно»

Список литературы

Вся информация взята из открытых источников, доступных в Интернете, список которых приведен ниже. Доступ –05 апреля 2018 г.

При этом доступ ко всем источника, кроме одного, бесплатный, заплатить мне пришлось только за вторую книгу Мирзаянова [4].

Для статей Википедии, где возможно, приведены ссылки на английскую и русскую страницы, т.к. тексты отличаются.

[1]. Мирзаянов, Вил Султанович

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мирзаянов,_Вил_Султанович

Vil Mirzayanov

https://en.wikipedia.org/wiki/Vil_Mirzayanov

[2]. ГосНИИОХТ

https://ru.wikipedia.org/wiki/ГосНИИОХТ

Официальный сайт

http://www.gosniiokht.ru/

[3] Smithson A. E., Mirzayanov V. S., Lajoie R., Krepon M. Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects. The Henry L. Stimson Center, 1995, Report No. 17.

Mirzayanov V. S. Dismantling the Soviet/Russian chemical weapons complex: an insider’s view. // Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects. The Henry L. Stimson Center, 1995, Report No. 17, 21-33.

https://www.stimson.org/content/chemical-weapons-disarmament-russia-problems-and-prospects

[4] Mirzayanov V. S. State Secrets: An Insider’s Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program. Outskirts Press Inc., 2008.

Доступна на Amazon в электронном формате Kindle ($9.44), а также в печатном виде:

https://www.amazon.com/State-Secrets-Insiders-Chronicle-Chemical/dp/1432725661

[5] Sarin

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarin

Зарин

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зарин

[6] Soman

https://en.wikipedia.org/wiki/Soman

Зоман

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зоман

[7] Cyclosarin

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclosarin

Циклозарин

https://ru.wikipedia.org/wiki/Циклозарин

[8] Tabun (nerve agent)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tabun_(nerve_agent)

Табун (вещество)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Табун_(вещество)

[9] Reesor J. B., Perry B. J., Sherlock E. The synthesis of highly radioactive isopropyl methylphosphonofluoridate (sarin) containing P32 as tracer element. // Can. J. Chem. 1960, 38, 1416-1427.

http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/v60-198

[10] VG (nerve agent)

https://en.wikipedia.org/wiki/VG_(nerve_agent)

Амитон

https://ru.wikipedia.org/wiki/Амитон

[11] VX (nerve agent)

https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent)

VX

https://ru.wikipedia.org/wiki/VX

[12] VR (nerve agent)

https://en.wikipedia.org/wiki/VR_(nerve_agent)

VR (вещество)

https://ru.wikipedia.org/wiki/VR_(вещество)

[13] Патент Великобритании GB738839, заявлен в 1952 г., опубликован в 1955 г. New basic esters of phosphorus-containing acids.

[14] Патент Великобритании GB763516, заявлен в 1954 г., опубликован в 1956 г. Manufacture of basic esters of phosphorothiolic acid.

[15] Tammelin L-E. Dialkoxy-phosphorylthiocholines, alkoxy-methyl-phosphorylthiocholines and analogous choline esters. Syntheses, pK a of tertiary homologues and cholinesterase inhibition. // Acta Chem. Scand. 1957, 11, 1340-1349.

http://actachemscand.dk/pdf/acta_vol_11_p1340-1349.pdf

[16] Патент США US3911059, заявлен в 1960 г., опубликован в 1975 г. Preparation of alkylphosphonothiolates.

[17] Патент Великобритании GB1346409, заявлен в 1962 г., опубликован в 1974 г. Improvements in the manufacture of organic phosphorous compounds containing sulphur.

[18] Novichok agent

https://en.wikipedia.org/wiki/Novichok_agent

Новичок (химическое оружие)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новичок_(химическое_оружие)

[19] A-234 (nerve agent)

https://en.wikipedia.org/wiki/A-234_(nerve_agent)

[20] Russian spy: What are Novichok agents and what do they do?

19.03.2018

http://www.bbc.com/news/world-europe-43377698

[21] Hosseini S. E., Saeidian H., Amozadeh A., Naseri M. T., Babri M. Fragmentation pathways and structural characterization of organophosphorus compounds related to the Chemical Weapons Convention by electron ionization and electrospray ionization tandem mass spectrometry. // Rapid Comm. Mass Spectrom. 2016, 30, 2585-2593.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rcm.7757

[22] M687

https://en.wikipedia.org/wiki/M687

[23] Methylphosphonyl difluoride

https://en.wikipedia.org/wiki/Methylphosphonyl_difluoride

Метилфосфонилдифторид

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метилфосфонилдифторид

[24] BLU-80/B Bigeye bomb

https://en.wikipedia.org/wiki/BLU-80/B_Bigeye_bomb

[25] Вил Мирзаянов: "Новичок" можно синтезировать или украсть, но применить его смогут немногие

16.03.2018

http://www.bbc.com/russian/features-43429973