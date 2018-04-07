Анатолий Баранов: олигархат пойдет хоть на "небесную тысячу", хоть на "небесный миллион"

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Президент Украины Петр Порошенко не допустит «парада суверенитетов» в стране и перераспределения полномочий органов власти путем соглашений с правительством. Об этом он заявил, выступая на расширенном правительственном совещании в Виннице.

- О чем речь в этом предложении заключить договоры о разграничении полномочий между правительством и органами местного самоуправления? При чем тут парад суверенитетов? Чего так боится Порошенко?

- Как всякий истинный демократ, Порошенко боится потерять власть, и дает понять, что он не Янукович, и власть без крови не отдаст. По большому счету, Украина не унитарное государство и никогда им не была. Есть штук восемь-девять разных «украин» - сейчас уже на три меньше, правда. Но общего между, скажем, Закарпатьем и Николаевом совсем не много. Там даже украинский язык разный. Правда, все говорят по-русски и это сближает. До 14-го года, напомню, в составе «унитарного» государства Украина находилась Автономная республика Крым. До сих пор эта загадка государственного строительства меня мучает, уже как исследователя. Естественно, если бы Янукович вовремя провел федерализацию Украины, вероятно, так бы и оставался президентом. Но он предпочел пойти по пути «европейского выбора», теперь Европа для него в Ростове. И сейчас процесс идет сам по себе, дальше – если естественный порядок вещей не устанавливается сверху, то он начинает прорываться снизу.

- Почему Киевский, Полтавский, Житомирский, Кировоградский, Хмельницкий и Ивано-Франковский облсоветы именно сейчас выступили с этими предложениями? Разговор о конституционной реформе ведь ведется с 2014-го года, и продвижений нет…

- Это не в рамках конституционной реформы, это в рамках выполнения Минских соглашений. Там четко прописана децентрализация власти на Украине. Но в Киеве хотят провести изменения государственного устройства, ничего не меняя. А поскольку на Украине присутствует некоторый заметный элемент свободы, то демократ Порошенко показывает исподтишка кулак – вот вам децентрализация!

- Кстати, почему с такими предложениями выступают представители западных и центральных областей? Было бы логичнее, если бы на их месте были юго-восточные области…

- Юго-восточные области де-факто оккупированы войсками и СБУ, которые в рамках «антитеррористической» операции проводят прессинг и на территориях, которые считают своими. И тут вариантов нет – Киев, настаивая на несуществующей унитарности, и дальше будет скатываться к позиции оккупанта в собственных регионах. Я напомню, что совсем недавно ведущей партией Украины была именно «Партия регионов» - да, с одной стороны она была партией региональных баронов, в первую очередь донецких. Но с другой стороны, отражала и реальную тенденцию на федерализацию. Сейчас само слово «федерализация» на Украине стало синонимом сепаратизма и «экстремизма», если брать по нашим меркам. Но в реальности это естественный и необходимый процесс в первую очередь для Украины, если она стремится сохраниться как единое государство.

- Порошенко говорит громкие фразы типа «Этого никогда не будет! Я не дам!». А будут ли его, в конечном итоге, спрашивать? Как поступит его преемник?

- Я боюсь, что преемником Порошенко он видит самого себя. Это логика буржуазной диктатуры, которую пытаются выстроить на Украине те пять семейств, которые и владеют всей страной.

- Верховная Рада одобрила конституционную реформу по децентрализации с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в первом чтении еще в 2015-м году. Примет ли она ее во втором? И в каком виде?

- Явно она не хочет ее принимать. Или хочет принять, как я уже сказал выше, ничего по сути не меняя. Ну, допустим, назначаемый из Киева губернатор будет называться «префектом», а полномочия у него останутся те же. Суть в главном – в назначаемости местной реальной власти и сохранением контроля за собственностью у крупных владельцев. А ради этого олигархат пойдет хоть на «небесную тысячу», хоть на «небесный миллион» - народ они в своем кругу называют просто – «мыши». Вот из этого и надо исходить.