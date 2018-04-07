С новыми санкциями! рф санкции запад Крайне доволен таким поворотом дела. Все, что заталкивает "илитку" в РФ и пускает прахом ее надежды устроиться жить на Западе, хорошо. Более того, официальное включение в санкционный список и компаний объективно затруднит им ведение дел. Кредиты на Западе (дешевые) больше не возьмешь, а ссуды "от Набиуллиной" крайне дороги. Может, хоть теперь большой бизнес потребует смены и Набиу..., и общей политики ЦБ РФ?



Вот сам список:

Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка

Владимир Богданов, генеральный директор "Сургутнефтегаза"

Олег Дерипаска, президент "Русала" и En+ Group

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований

Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба "Зенит"

Олег Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией

Сулейман Керимов, член Совета Федерации

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ

Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома"

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

Владислав Резник, депутат Государственной думы

Игорь Ротенберг, председатель совета директоров "ЭнПиВи Инжиниринг"

Кирилл Шамалов, член правления "Сибура"

Евгений Школов, помощник президента России

Андрей Скоч, депутат Государственной думы

Александр Торшин, заместитель председателя Банка России

Владимир Устинов, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе

Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД

Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний "Ренова"

Александр Жаров, глава Роскомнадзора

Виктор Золотов, глава Росгвардии



Юридические лица



Агрохолдинг "Кубань"

"Базовый элемент"

B-Finance Limited

En+ Group

ГАЗ

"Газпром бурение"

"Евросибэнерго"

"Ладога Менеджмент"

"ЭнПиВи Инжиниринг"

"Ренова"

"Рособоронэкспорт"

Российская финансовая корпорация

"Русские машины"

"Русал"





***





Теперь о том, что Кремль грозит "страшным ответом" на новые санкции. Ответить ему уже нечем - если оставаться в рамках прежней путинской экономической модели (Сталин + Чубайс). Экономически США он никак уязвить не может. Высылка западных дипломатов из РФ - это усугубление собственной внешнеполитической изоляции и дальнейшая деморализация расейской "вахтовой илитки" (гребу бабло в РФ, живу и храню кровные - на Западе). Показ оружия Запад также не пугает (он знает, что у Кремля больше нет денег на гонку вооружений). Запад поэтому продолжает долбить Москву экономически, совершенно не рискуя ядерной войной. Теперь удар пошел по конкретным личностям. Ну, а в то, что Кремль в ответ на такое нанесет ядерные удары по США, не верит сам Кремль.



Ответ возможен лишь один: выход РФ из ВТО, введение ею протекционизма и полная смена тех, кто управляет экономикой и финансами страны, на адекватных промышленников несырьевого сектора. На экономических националистов и дирижистов. "Молодые крысократы" на оную роль никак не годятся. Потому ответа не будет. Останется лишь бессильно громыхать пропагандой, да и то - исключительно для домашнего пользования. Ибо в мире она не слышна.



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Затеянный в Англии "Скрипальгейт" внешне нелеп от начала и до конца. Но Москве не восторжествовать. Скрипаль был для новой волны антироссийских санкций не ПРИЧИНОЙ, а всего лишь ПОВОДОМ. Всегда найдется новый повод.



Смысл шельмования РФ и высылки ее дипломатов один: заставить Путина закручивать гайки внутри РФ и подталкивать его к введению диктатуры. Ибо на Западе небезосновательно полагают, что это будет не динамичный, индустриализаторский сталинизм-2, а вороватая, сырьевая и нелепая диктатура в духе латиноамериканской военщины (горилл) или в стиле Наполеона III. Она, как рассчитывают наши враги, сама подорвет экономику РФ неописуемым казнокрадством, огромными бессмысленными затратами и полной неспособностью провести новую индустриализацию страны. И тогда либо сама "элита" заставит Путина уйти (что все менее вероятно), либо экономический крах приведет к острому недофинансированию размножившихся "силовиков" и чиновников (что гораздо более реально). После чего начнутся разложение и распад государственной машины РФ. Каковая еще и по части техники и технологий безбожно проиграет Западу.



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Одновременно все эти санкции и скрипаль-скандалы (по аналогии с допинговыми) отвлекают внимание Кремля от еще одной реальной угрозы. От угрозы того, что Трамп, начавший "цепную реакцию" глобальной торговой войны, попросту сорвет весь мир в долгий промышленный спад. Вызовет новую волну глобального кризиса, причем в которой и Китаю придется туго. (Си Цзиньпинь явно готовится к чрезвычайному периоду управления КНР, упрочив свою личную власть).



Новая волна глобального смутокризиса и спада, вызванные Трамповым протекционизмом - это гарантированное падение цен на сырье во всем мире, особенно - на нефть и газ. Что как раз и приведет к концу Кремля, к тому самому наиболее вероятному варианту. Без всякой ядерной войны. Зато сами американцы благодаря протекционизму поднимут в США новую промышленность и возродятся, как сверхдержава.



О том, что Трамп вызовет хаос и бедствия в мировой экономике, теперь завопили либеральные экономисты, принявшие участие в МЭФ (сам это слышал). Они просто в ужасе. Аналитики "Саксобанка" открыто твердят об опасности глобального суперкризиса.







Вот это и есть главный смысл политики нынешних лидеров США. В Кремле этого до сих пор не поняли и все свое время тратят на Скрипаль-скандал и на Сирию? И экономику довели до состояния хлипкой развалюхи? Это - ИХ проблемы.



Буря грянет. А нынешние санкции США - всего лишь ее первые порывы. Или сгущение туч на горизонте.



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