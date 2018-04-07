Отремонтировал дорогу сам? Заплати штраф!

Жители аула имени Мукана Толебаева Сарканского района Алматинской области своими силами отремонтировали участок дороги протяжённостью в 35 км. Но есть одно «НО», теперь они должны выплатить штраф за самоуправство, передаёт NV.kz .

Посёлок находится вблизи озера Балхаш, сельчане устали ждать десятилетиями ремонта и решились на такое «преступление».

В самом Сарканском районе 78% автодорог находятся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии. То есть на тройку и двойку.

Толебаевцы скинулись и провели ремонт дорог, как смогли. Радует не качество ремонта, а сама инициатива – молодцы сельчане!

А куда ушли полмиллиарда тенге, выделенных на дороги в этом районе за последние 3 года, никто не знает.