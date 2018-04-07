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Московский листок

Отремонтировал дорогу сам? Заплати штраф!

Опубликовано 07.04.2018 в разделе комментариев 1

Жители аула имени Мукана Толебаева Сарканского района Алматинской области своими силами отремонтировали участок дороги протяжённостью в 35 км. Но есть одно «НО», теперь они должны выплатить штраф за самоуправство, передаёт NV.kz .

Посёлок находится вблизи озера Балхаш, сельчане устали ждать десятилетиями ремонта и решились на такое «преступление».

В самом Сарканском районе 78% автодорог находятся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии. То есть на тройку и двойку.

Толебаевцы скинулись и провели ремонт дорог, как смогли. Радует не качество ремонта, а сама инициатива – молодцы сельчане!

А куда ушли полмиллиарда тенге, выделенных на дороги в этом районе за последние 3 года, никто не знает.



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Всего комментариев к статье: 1
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Наш дом Россия!
Мы один народ написал 07.04.2018 09:33
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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