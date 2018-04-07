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Московский листок

Москва на первом месте в Европе!

Опубликовано 07.04.2018 автором в разделе комментариев 8

москва транспорт собянин ликсутов
Москва на первом месте в Европе!

Москва является самым загруженным от пробок городом в Европе - данные аналитического сервиса GoCompare. Водители российской столицы в среднем в году проводят в дорожных заторах 91 час. По этому показателю Москва опередила Лондон и Париж, где пробки отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно. 

В рейтинг городов с самыми загруженными дорогами также вошли российские Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие 5, 7, 8 и 10 места соответственно. Кроме того, в этот список попали Стамбул (4), Цюрих (6) и Мюнхен (9).

***

Это что, повод для гордости? Нет, я правда не понял - мы ж первые, Лондон с Парижем обошли!

А как там конкурс на самую засранную столицу? Мы можем побороться! Нам только поднатужиться надо.

***

А помните, есть у нас такой Собянин?

Он ведь с самого начала что говорил? Что первым делом надо в Москве пробки извести! Предыдущий Лужков, тот больше по застройке шустрил, а этот же по дорогам разбойничает - парковки платные ввел, почти как в старое время, "по просьбам трудящихся". А трудящиеся - они всегда олдного просят: задерите нам цены, пожалуйста, а то деньги без вас потратить не умеем. Вот с целью улушения проезда по городу Собянин и ввел платные парковки, аж до самых до окраин. Даже выписал из Прибалтики для этих целей некоего Ликсутова, который систему наладил, копейку из обывателя выбил... Вот только пробки как были, так и есть, даже вроде слегка увеличились.

Тогда для облегчения проезда устроили они с Ликсутовым еще и платную эвакуацию - каждый день тысячи машин эвакуируют, денег с людей гребут немеряно, а пробки есть как есть.

Ну, плиточку еще положили везде. И эти, шарики каменные вдоль дороги, чтоб не проехать. Дорожки в центре узкие стали, все гуськом ездят.  Во дворах все шлагбаумами перекрыто, так что дворами никакую пробку не объедешь как раньше. А движение всё не улучшается!

Даже праздник мороженого как-то провели, а пробки не уменьшаются и не уменьшаются...

И срок мэрских полномочий уже к концу, а столько еще прекрасных инициатив не реализовано! И платный въезд в центр города, и еще одно транспортное кольцо, и замние велосипедные трассы... Можно, кстати, ввести еще в Москве специальные квадратные колеса - тогда вообще никаких пробок не будет!

В общем, в сентябре идем и все голосуем за Собянина, у него еще задумок много, пусть нас и дальше радует, а мы уж поднатужимся.



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Пробки в Москве? Сейчас с этим гораздо лучше, чем было лет 5-7 назад
гы написал 07.04.2018 11:30
Конечно лучше! Раньше входили в десятку самых пробочных городов, а теперь первые!
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Re: Да и нacpaть на вашу Маскфу!!!
гы написал 07.04.2018 11:29
А могли бы вы не приезжать в Москву серить, а делать это у себя дома?
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Re: Да и нacpaть на вашу Маскфу!!!
уже написал 07.04.2018 10:52
149 000 000 раз насрали.
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Собянинд оптимизировал медицину-смертность скакнула!
набрал врачей из кишлаков ,неграмотных вообще написал 07.04.2018 10:50
Высокотехнологичная промышленность уничтожена-на месте заводов американские(!!!!!)корпорации строят по американским проектам небоскребные сараи с нарушениями норм строительства,из бросовых материалов с гарантией на 5(!!!!!) лет.
Образование тоже уничтожено,инфраструктура сыпется.
ЖКХ просто в ужасающем состоянии.
666 парков построил(то есть старые парки назвал новыми парками),в эту аферу вбухал сотни миллиардов,и на обслудивание парков тратится безумные деньги.
Вся плитка-на 1 сезон-в октябре положили,в апреле нужно перекладывать(возле метро Спортивная в ночь перед матчем перекладывали всю плитку,что уложили в прошлом году!!!)
В свое время Собянин так и не смог освоить профессию слесаря-выгнали за профнепригодность.
Зачем его назначили на пост мэра?
Да,за его спиной Абрамович,Мамут,американские крупные девелоперские компании.
Американцы поставили Собянина и переформатируют столицу.
Везде таблички на английском,вводят понятия каршеринги,квесты,и масса другого из американской действительности.
У Собянина и постоянная просто безумная пропаганда ведется американскими
пиарщиками.
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Да и нacpaть на вашу Маскфу!!!
вместе с маскфачами написал 07.04.2018 10:39
33 раза
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рашеговнии приходит ж...а ?
..,, написал 07.04.2018 10:29
рашеговнии приходит ж...а !
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Проблема пробок решается довольно успешно
Генрих написал 07.04.2018 10:14
Пробки в Москве? Сейчас с этим гораздо лучше, чем было лет 5-7 назад. Многое реально делается, чтобы решить эту проблему. Но естественно, не за пару лет
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(без названия)
Святой Пигидий написал 07.04.2018 10:02
Лужков так заср город, что нужно двадцать лет, чтоб результат стал виден. И деньги, а деньги от парковок, и освоения пустырей. Тут еще санкции неожиданно. Выборы постоянно. РПЦ попрошайка.
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