Православный олигарх Дерипаска не расстроен санкциями и весь в Пасхе

Российский миллиардер Олег Дерипаска, которого Минфин США в пятницу включил в санкционный список, заявил, что это не отвлечет его от празднования светлой Пасхи. Основания он назвал смехотворными и абсурдными. В посольстве РФ в США его и других попавших под персональные санкции бизнесменов накануне назвали капитанами бизнеса.

В субботу утром заявление Дерипаски распространил его официальный представитель. "События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны", - заявил миллиардер.

Подробных юридических комментариев он посоветовал ждать на следующей неделе. Дерипаска заявил, что сейчас готовится "отметить день светлой Пасхи, которую празднуют все православные в это воскресенье". "Уже после этого мы проанализируем возникшую ситуацию с юристами и предоставим наш комментарий", - цитирует его "Интерфакс".

Помимо самого предпринимателя в черный список попали компании с его участием, в том числе "РусАл", En+ Group, группа ГАЗ. Акции компаний Дерипаски в ходе торгов в пятницу подешевели на 12-22%.

Всего в новом черном списке американского Минфина - 26 фамилий (24 россиянина и два иностранных гражданина). Кроме того, в список попали 15 юридических лиц (14 российских и одно иностранное).

От редакции: Набожность Дерипаски - такой точный штрих к общей картине нравственного облика правящего класса, что тут и санкции никакие не нужны. "И куличик съесть и под Рыбку сесть" - вот как-то так он, "несуществующий" в РФ под "крышей" Путина олигархат, и живёт. И сам храмы для народа православного строит, а на яхтах время от времени для себя лично пользуется "эскорт-улугами"... Ну, не боги нынче горшки и всякие прочие куски социалистической собственности в РФ обжигают! Кстати, санкции - особенно со стороны США, - это, наоборот, импульс для классового мира, но это же и своеобразный укор дорогим россиянам.

Ведь они-то давно сжились со своими олигархами, которых считают "работодателями" - ну, миллиардеры они, так что же? мы чтоль беднее от этого? Ну, гиганты сталинской индустрии достались им в одночасье через залоговые аукционы... Так что теперь нам - революцию делать по этому случаю? Нет, сживёмся и с олигархами - то ли ещё будет. Тем временем и английская и американская кампании запугивания российских эксплуататоров с позиций старшего брата - явно способствуют только одному, углублению реакционного альянса остаточного пролетариата и компрадорской буржуазии, для которой не так уж важны какие-то там акции и их падение, как согласие сограждан и дальше в ранге эксплуатируемых зарабатывать для них, олигархов, прибыли и сверхприбыли...

Православие, как и было с ельцинских времён, - есть культурная надстройка при ущербной, регрессной экономике. И не так важно вероисповедание олигарха, как его вклад в "возвращение к богу" трудового народа, и не важно к какому именно богу, конфессиональный вопрос тут второстепенный. Та же мечеть-новостройка возле "Олимпийского" - подарк Путина мусульманам, как его подавали его же СМИ, говорит о многом. Пока трудящиеся будут принимать этот опиум из рук своих закабалителей - лозунг "пролетарии всех стран, объединяйтесь, ради бога!" будет не столь уж и ироничным. Только объединение это не с себеподобными, не с наёмными работниками, а с господами вроде Дерипаски.

Д.Ч.

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