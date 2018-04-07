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Московский листок

Православный олигарх Дерипаска не расстроен санкциями и весь в Пасхе

Опубликовано 07.04.2018 в разделе комментариев 4

олигархи сша либералы санкции
Православный олигарх Дерипаска не расстроен санкциями и весь в Пасхе

Российский миллиардер Олег Дерипаска, которого Минфин США в пятницу включил в санкционный список, заявил, что это не отвлечет его от празднования светлой Пасхи. Основания он назвал смехотворными и абсурдными. В посольстве РФ в США его и других попавших под персональные санкции бизнесменов накануне назвали капитанами бизнеса. 

В субботу утром заявление Дерипаски распространил его официальный представитель. "События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны", - заявил миллиардер. 

Подробных юридических комментариев он посоветовал ждать на следующей неделе. Дерипаска заявил, что сейчас готовится "отметить день светлой Пасхи, которую празднуют все православные в это воскресенье". "Уже после этого мы проанализируем возникшую ситуацию с юристами и предоставим наш комментарий", - цитирует его "Интерфакс". 

Помимо самого предпринимателя в черный список попали компании с его участием, в том числе "РусАл", En+ Group, группа ГАЗ. Акции компаний Дерипаски в ходе торгов в пятницу подешевели на 12-22%. 

Всего в новом черном списке американского Минфина - 26 фамилий (24 россиянина и два иностранных гражданина). Кроме того, в список попали 15 юридических лиц (14 российских и одно иностранное).

От редакции: Набожность Дерипаски - такой точный штрих к общей картине нравственного облика правящего класса, что тут и санкции никакие не нужны. "И куличик съесть и под Рыбку сесть" - вот как-то так он, "несуществующий" в РФ под "крышей" Путина олигархат, и живёт. И сам храмы для народа православного строит, а на яхтах время от времени для себя лично пользуется "эскорт-улугами"... Ну, не боги нынче горшки и всякие прочие куски социалистической собственности в РФ обжигают! Кстати, санкции - особенно со стороны США, - это, наоборот, импульс для классового мира, но это же и своеобразный укор дорогим россиянам.

Ведь они-то давно сжились со своими олигархами, которых считают "работодателями" - ну, миллиардеры они, так что же? мы чтоль беднее от этого? Ну, гиганты сталинской индустрии достались им в одночасье через залоговые аукционы... Так что теперь нам - революцию делать по этому случаю? Нет, сживёмся и с олигархами - то ли ещё будет. Тем временем и английская и американская кампании запугивания российских эксплуататоров с позиций старшего брата - явно способствуют только одному, углублению реакционного альянса остаточного пролетариата и компрадорской буржуазии, для которой не так уж важны какие-то там акции и их падение, как согласие сограждан и дальше в ранге эксплуатируемых зарабатывать для них, олигархов, прибыли и сверхприбыли...

Православие, как и было с ельцинских времён, - есть культурная надстройка при ущербной, регрессной экономике. И не так важно вероисповедание олигарха, как его вклад в "возвращение к богу" трудового народа, и не важно к какому именно богу, конфессиональный вопрос тут второстепенный. Та же мечеть-новостройка возле "Олимпийского" - подарк Путина мусульманам, как его подавали его же СМИ, говорит о многом. Пока трудящиеся будут принимать этот опиум из рук своих закабалителей - лозунг "пролетарии всех стран, объединяйтесь, ради бога!" будет не столь уж и ироничным. Только объединение это не с себеподобными, не с наёмными работниками, а с господами вроде Дерипаски.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 4
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олигархи, патриархи, депутархи.... лучшие люди на районе короче
ЭнгельсоЕд написал 07.04.2018 14:19
как писал Е.Гайдар почивший, что когда в первобытном обществе появился в процессе охоты и собирательства избыточный продукт, то людей, утративших способности к производительному труду, перестали оттаскивать к Нараяме.
Вместо того засели они вокруг костерка и стали решать полезные дела всякие, не в последнюю очередь - какая часть добычи последует в животы членов почтенного Совета Избранных
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(без названия)
Святой Пигидий написал 07.04.2018 14:00
Хм... ФРАГМЕНТ ИЗ ИНТЕРВЬЮ С НАСТЕЙ РЫБКОЙ:
.
"Фонтанка": Появилось заявление, в котором Олег Дерипаска обещает неприятности всем, кто будет распространять "лживые обвинения". Нам, журналистам, стоит бояться этого дядю? Вам самой не страшно?
- Ну, это страшный дядя для вас. Для меня это любимый человек. С его стороны я точно ничего не боюсь. И, скажем так, я говорю всегда только правду. Про Олега в том числе. Никаких лживых обвинений с моей стороны не будет. Конечно, если вы напишете о нем какую-то ахинею, которая не имеет никакого отношения к действительности, то боюсь, что злому дяде это может не понравиться. В моей позиции я защищена. Но ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ХОРОШО ОТСОСАТЬ ОЛЕГУ ДЕРИПАСКЕ, ТО, ДУМАЮ, У ВАС ТОЖЕ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. У вас будет лимит на любые высказывания. Ап ту ю (http://www.compromat.ru/page_38822.htm).
--
Небольшой коммент к словам Насти Рыбки про отсос Дерипаске и прочие отсосы здесь: https://nikitich.livejournal.com/1399194.html
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(без названия)
рыбак-рыбаку написал 07.04.2018 13:54
Расстроен-не расстроен,а пару миллиардов долларов уже потерял.А еще Рыбка с крючка сорвалась...
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Наш дом Россия!
Мы один народ написал 07.04.2018 13:20
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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