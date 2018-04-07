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Московский листок

Капитан "Норда" остался в заложниках Украины, команду отпустили

Опубликовано 07.04.2018 в разделе комментариев 2

украина крымнаш росрыболовство норд
Капитан "Норда" остался в заложниках Украины, команду отпустили

Семь членов экипажа, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовецкого судна «Норд», получили административные штрафы и были отпущены. Им предстоит дать показания в отношении своего капитана Владимир Горбенко, который пока находится в СИЗО. Украина обвиняет всех моряков по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». 

Суд города Мариуполь наложил административные штрафы на семь моряков российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, сообщает RT со ссылкой на представителя судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая. 

По ее словам, в отношении еще двоих моряков решение о каких-либо взысканиях пока не принято. 

«Семерым членам экипажа присудили штрафы, каждому по разной сумме», — сказала она. 

Власти еще не вернули морякам паспорта в связи с тем, что в субботу, 7 апреля, им необходимо явиться в суд для дачи показаний по делу капитана судна Владимира Горбенко. 

Стоит отметить, что с положением самого Горбенко все обстоит несколько сложнее. Херсонский городской суд ранее арестовал россиянина до 31 мая. Вместе с тем, уже известно, что Горбенко освободят из-под стражи 10 апреля — за него внесли залог, сообщила пресс-служба омбудсмена Украины Людмилы Денисовой. 

«Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена. 

Адвокаты задержанного подтвердили информацию о внесении залога. 

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждение о том, что средства на казначейский счет зашли, мы не можем», — сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина. 

По словам другого представителя, Александра Руденко, капитана должны «гарантированно» отпустить 10 апреля, передает ФАН. 

«Владимира Горбенко из суда забрали в изолятор временного содержания. Когда будет подтверждение залога, мы с ним обратимся в органы содержания капитана и будем его забирать.

Напомним, 25 марта крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в водах Азовского моря. На борту, отбуксированного в Бердянск сейнера находятся 10 российских рыбаков. Им не позволяют сойти на берег и встретиться с представителем РФ, принуждая признать себя гражданами Украины. 

Капитану судна Владимиру Горбенко предъявлены обвинения в «нарушении порядка въезда в Крым». 4 апреля его вывезли на заседание суда в Херсон, моряку грозит до пяти лет лишения свободы. 

РФ потребовала немедленно отпустить экипаж и судно. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта…». 

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Света ,днюющая и ночующая на этом сайте, есть бандеровская проплаченная
Очевидно написал 07.04.2018 14:55
Прошмандовка. Нет никакой Украины и никогда не было.
То ,что было 27 лет почти- фантом. И головная боль самих "украинцев"- мифической "нации" без корней, без собственной культуры,без прошлого,настоящего и без будущего.
Щеневмерлыки,одно слово...А завтра - щепочтиневмерлыки,а послезавтра-щеПОТьвмогилу?
Юго-Востоке надежду подает.Освобождение Украины от прикарпатодебилов не за горами. Киев-русский город.
И все города-русские. Морок спадает...
Пленников вернете. Или за десятерых сотней заплАтите.
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(без названия)
Все правильно написал 07.04.2018 14:35
Вор должен сидеть в тюрьме!
ФСБ демонстрирует всю тупость власти на россии
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