Капитан "Норда" остался в заложниках Украины, команду отпустили

Семь членов экипажа, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовецкого судна «Норд», получили административные штрафы и были отпущены. Им предстоит дать показания в отношении своего капитана Владимир Горбенко, который пока находится в СИЗО. Украина обвиняет всех моряков по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Суд города Мариуполь наложил административные штрафы на семь моряков российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, сообщает RT со ссылкой на представителя судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая.

По ее словам, в отношении еще двоих моряков решение о каких-либо взысканиях пока не принято.

«Семерым членам экипажа присудили штрафы, каждому по разной сумме», — сказала она.

Власти еще не вернули морякам паспорта в связи с тем, что в субботу, 7 апреля, им необходимо явиться в суд для дачи показаний по делу капитана судна Владимира Горбенко.

Стоит отметить, что с положением самого Горбенко все обстоит несколько сложнее. Херсонский городской суд ранее арестовал россиянина до 31 мая. Вместе с тем, уже известно, что Горбенко освободят из-под стражи 10 апреля — за него внесли залог, сообщила пресс-служба омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.

«Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Адвокаты задержанного подтвердили информацию о внесении залога.

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждение о том, что средства на казначейский счет зашли, мы не можем», — сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

По словам другого представителя, Александра Руденко, капитана должны «гарантированно» отпустить 10 апреля, передает ФАН.

«Владимира Горбенко из суда забрали в изолятор временного содержания. Когда будет подтверждение залога, мы с ним обратимся в органы содержания капитана и будем его забирать.

Напомним, 25 марта крымское судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в водах Азовского моря. На борту, отбуксированного в Бердянск сейнера находятся 10 российских рыбаков. Им не позволяют сойти на берег и встретиться с представителем РФ, принуждая признать себя гражданами Украины.

Капитану судна Владимиру Горбенко предъявлены обвинения в «нарушении порядка въезда в Крым». 4 апреля его вывезли на заседание суда в Херсон, моряку грозит до пяти лет лишения свободы.

РФ потребовала немедленно отпустить экипаж и судно. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта…».

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