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Московский листок

Беглый лидер Каталонии планировал укрыться в РФ

Опубликовано 07.04.2018 в разделе комментариев 0

германия евросоюз каталония
Беглый лидер Каталонии планировал укрыться в РФ

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как его задержали в Германии. О планах Пучдемона рассказали источники испанской El Mundo. Испанские власти выпустили европейский ордер на арест Пучдемона, обвиняя его в бунте против государства в связи с организацией референдума о независимости Каталонии - самой богатой испанской провинции. Он скрывался от преследования в Бельгии, но в конце марта решился на поездку в Финляндию. Когда Пучдемон был в Финляндии, Верховный суд Испании выдал повторный ордер. 

El Mundo утверждает, что Пучдемон рассматривал два варианта действий, оценивая, куда лучше уехать из Финляндии: либо в Россию, либо в Швецию. Экс-лидер Каталонии решил оставаться в Европе, уехал в Стокгольм, затем в Данию, а затем попытался попасть в Бельгию через территорию Германии. Там его и задержали, напоминает ТАСС. 

В четверг германский суд разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в 75 тыс. евро. Инстанция также постановила, что выдача политика Испании по статье "подстрекательство к бунту" невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции. 

Сейчас Пучдемон не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна, которая ведет дело. Он должен еженедельно отмечаться в полиции и сообщать органам о смене своего местопребывания в Германии. 

Напомним, Пучдемон был задержан в Германии 25 марта. Он возвращался из Финляндии, где находился по приглашению депутата местного парламента Микко Кярна, в Бельгию, где укрылся после бегства из Испании.

Через день после прибытия Пучдемона в Финляндию испанский суд повторно выписал Европейский ордер на арест опального политика. Пучдемон успел покинуть Финляндию прежде, чем местные власти успели его арестовать, но в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии его задержал полицейский патруль. По данным агентства Reuters, политик был помещен в центр заключения в северном немецком городе Ноймюнстер.

Как передает Reuters, в субботу Пучдемон заявил, что до решения вопроса о его экстрадиции будет жить в Берлине. 

В России нашел убежище Эдвард Сноуден - бывший сотрудник АНБ, благодаря которому общественность узнала о программах электронной слежки американского агентства. США аннулировали его паспорт, когда он транзитом находился в аэропорту Шереметьево в Москве. В 2014 году он получил вид на жительство в России. В начале 2017 года ему продлили вид на жительство на два года.

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