О князьках и их имуществе

О муниципальном самоуправлении говорят самое разное. Одни настаивают на нем, как на единственной форме свободы, другие говорят, что оно плодит местечковых князьков.

Жители подмосковного Чехова уверены именно в последнем. Да и о чем говорить, если два бывших Главы Чеховского района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин в декабре 2017 года были отправлены в следственный изолятор по подозрению в причастности к делу о хищении земли.

Сегодня в Чехове разворачивается иная драма. В ФСБ России было направлено обращение о проведении проверки в отношении имущества МП «ЖКХ Чеховского района», а также обращение, что в случае банкротства МП ЖКХ, его следует считать – умышленным.

Несколько лет назад, невзирая на Решения двух Советов депутатов – городского и районного, о запрете продажи муниципальных зданий, районная администрация продала их. Сейчас работники МУПа опасаются, что с молотка уйдет земли и здания МП ЖКХ, как это случилось с техникой предприятия.

И, чтобы сохранить само предприятие, его земли и здания, оставшуюся в наличии технику и имущество, за помощью пришлось обращаться в ФСБ России.

В службу безопасности было подано обращение о проведении проверки в отношении имущества предприятия, ну, а в случае если МП «ЖКХ Чеховского района» будет все же обанкрочено, то это банкротство считать – умышленным!

Так что чеховские реалии и гримасы заставляют жителей даже по такому обыденному поводу обращаться в ФСБ, ища защиты от самоуправства местечковых князьков.