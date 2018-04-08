О князьках и их имуществе

О муниципальном самоуправлении говорят самое разное. Одни настаивают на нем, как на единственной форме свободы, другие говорят, что оно плодит местечковых князьков.
Жители подмосковного Чехова уверены именно в последнем. Да и о чем говорить, если два бывших Главы Чеховского района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин в декабре 2017 года были отправлены в следственный изолятор по подозрению в причастности к делу о хищении земли.
Сегодня в Чехове разворачивается иная драма. В ФСБ России было направлено обращение о проведении проверки в отношении имущества МП «ЖКХ Чеховского района», а также обращение, что в случае банкротства МП ЖКХ, его следует считать – умышленным.
Несколько лет назад, невзирая на Решения двух Советов депутатов – городского и районного, о запрете продажи муниципальных зданий, районная администрация продала их. Сейчас работники МУПа опасаются, что с молотка уйдет земли и здания МП ЖКХ, как это случилось с техникой предприятия.
И, чтобы сохранить само предприятие, его земли и здания, оставшуюся в наличии технику и имущество, за помощью пришлось обращаться в ФСБ России.
В службу безопасности было подано обращение о проведении проверки в отношении имущества предприятия, ну, а в случае если МП «ЖКХ Чеховского района» будет все же обанкрочено, то это банкротство считать – умышленным!
Так что чеховские реалии и гримасы заставляют жителей даже по такому обыденному поводу обращаться в ФСБ, ища защиты от самоуправства местечковых князьков.
Святой Пигидий написал 08.04.2018 09:18
Поза 69 с Марией Захаровой кончилась обломом, толик привык видет толстый хрен партнера, а у машки мокрая слюнявая тьфу для педика.
И оглавном
Нормальное поведение русского быдла.
Здеся сра ть можно только мне!
Ленин что сделали? Правильно, диктатура большинства, потом назвал горстку дебилов большинством большевиками и начал ср ать!
Сталин подхватил? И срали до 53 года, пока не издохли, с перерывом на 22 июня 41 года.
Хруща дристали кукурузкой. Брежнев ..... Горби.
Ельцина вроде перестала, но народ опять захотел хозяйского г о в н а, да так, что успокился ощутив на лицах путинский помет, токмо. И сейчас срут на нас в Волоколамске!!! Но это ж Путин. Если Путин, срите дорогой товарищ.
Кемерово!? Путин, путин лучший дристоплан.
....ну и про мелочь подзалупную, Баранов разрешает только своим, остальных в бан, без правил, как и каждый русский у е б а н.