Закажи пиццу и получи смерть: в Германии опять теракт на грузовике

В городе Мюнстер на юге Германии грузовик въехал в группу людей, три человека погибли, по меньшей мере 50 пострадали, пишет газета Focus.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, над местом происшествия кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.

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Вообще-то идет война, пусть и без линии фронта, а все ведут себя, будто мир.

Причины этой войны сложны, нет смысла пытаться изложить их в двух словах. Но война - факт.

Западному миру объявлена война - всему, без разбора пола и возраста.

Запад пытается убедить себя, что ему угрожают русские или китайцы - да, почитав Толстого и Чехова, страшные русские кинутся насиловать всех немок и убивать без разбора. Или китайцы, чья культура была древней, еще когда предки нынешних европейцев кутались в шкуры и прятались по лесам от римских легионов.

А тем временем, усилиями самого Запада, традиционно бессовестного, выросла совершенно иная цивилизация варваров - по своему искренняя, буквально пытающаяся ввести заповеди пророка в мир 21-го века. Они не боятся смерти, потому что в своем раю они будут уже не разносчиками пиццы или водителями грузовичков, а шахидами, окруженными гуриями. Чего им бояться? И чего им любить в том мире, который они ненавидят - и вполне заслуженно.

Что может им противопставить Запад? Ведь он уже не может обходиться без миллионов дешевых рабочих рук, убирающих за ним дерьмо, убирающих улицы, развозящих продукты в магазины и кафе.

Запад победил христианство, и из нонконформистской веры, где нет ни иудея, ни еллина, где не накапивают богатства на земле - создал удобные, управляемые властями церкви, подверженные тем же порокам, что и современное им общество.

Запад победил нацизм - руками и кровью своих врагов-коммунистов, и теперь никто не придет и ничего не потребует от имени германской или какой-либо другой нации.

Запад победил коммунизм, и теперь никто не хочет экспроприировать экпроприаторов. Его устоям не грозят больше железные ряды пролетариев всех стран.

И вот на смену им пришел радикальный ислам - столь же истово верующий и неподкупный, как ранние христиане; столь же твердый и непримиримый к врагам, как солдаты рейха; столь же бескорыстно стремящийся к всеобщему равенству, как коммунисты.

Это пришел кошмарный сон Запада.

Что есть у Запада? Технологии? Но этот противник будет убивать простыми грузовичками и иными приспособлениями, которые ему даст в руки сам его западный хозяин.

У Запада есть деньги? Но этот враг неподкупен и вполне бескорыстен.

У Запада есть великолепные армии? Но этот противник приходит из самой толщи мирной жизни - не будут же войска расстреливать собственные грузовички, развозящие фастфуд?

Этому врагу нельзя даже сдаться, поскольку он не берет пленных...

Анатолий Баранов