Закажи пиццу и получи смерть: в Германии опять теракт на грузовике

В городе Мюнстер на юге Германии грузовик въехал в группу людей, три человека погибли, по меньшей мере 50 пострадали, пишет газета Focus.
Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, над местом происшествия кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.
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Вообще-то идет война, пусть и без линии фронта, а все ведут себя, будто мир.
Причины этой войны сложны, нет смысла пытаться изложить их в двух словах. Но война - факт.
Западному миру объявлена война - всему, без разбора пола и возраста.
Запад пытается убедить себя, что ему угрожают русские или китайцы - да, почитав Толстого и Чехова, страшные русские кинутся насиловать всех немок и убивать без разбора. Или китайцы, чья культура была древней, еще когда предки нынешних европейцев кутались в шкуры и прятались по лесам от римских легионов.
А тем временем, усилиями самого Запада, традиционно бессовестного, выросла совершенно иная цивилизация варваров - по своему искренняя, буквально пытающаяся ввести заповеди пророка в мир 21-го века. Они не боятся смерти, потому что в своем раю они будут уже не разносчиками пиццы или водителями грузовичков, а шахидами, окруженными гуриями. Чего им бояться? И чего им любить в том мире, который они ненавидят - и вполне заслуженно.
Что может им противопставить Запад? Ведь он уже не может обходиться без миллионов дешевых рабочих рук, убирающих за ним дерьмо, убирающих улицы, развозящих продукты в магазины и кафе.
Запад победил христианство, и из нонконформистской веры, где нет ни иудея, ни еллина, где не накапивают богатства на земле - создал удобные, управляемые властями церкви, подверженные тем же порокам, что и современное им общество.
Запад победил нацизм - руками и кровью своих врагов-коммунистов, и теперь никто не придет и ничего не потребует от имени германской или какой-либо другой нации.
Запад победил коммунизм, и теперь никто не хочет экспроприировать экпроприаторов. Его устоям не грозят больше железные ряды пролетариев всех стран.
И вот на смену им пришел радикальный ислам - столь же истово верующий и неподкупный, как ранние христиане; столь же твердый и непримиримый к врагам, как солдаты рейха; столь же бескорыстно стремящийся к всеобщему равенству, как коммунисты.
Это пришел кошмарный сон Запада.
Что есть у Запада? Технологии? Но этот противник будет убивать простыми грузовичками и иными приспособлениями, которые ему даст в руки сам его западный хозяин.
У Запада есть деньги? Но этот враг неподкупен и вполне бескорыстен.
У Запада есть великолепные армии? Но этот противник приходит из самой толщи мирной жизни - не будут же войска расстреливать собственные грузовички, развозящие фастфуд?
Этому врагу нельзя даже сдаться, поскольку он не берет пленных...
Анатолий Баранов
-Что это? написал 07.04.2018 20:34
https://www.ukr.net/#news/proisshestvija/
У вас гибнет гораздо больше. Сегодня только денек выдался относительно спокойный.
Но,все равно, масса подоносных-паскудных происшествий. В т.ч., с жертвами. Только на укрии такое может быть.
В цивилизованном мире, включающем Россию, такого быть не может.
В тему написал 07.04.2018 20:31
хыы написал 07.04.2018 20:23
нехуйй писать о них, пусть себе горят
писать нада только на темы
"что тама у хохлов" и "загнивающий запад"
гы написал 07.04.2018 20:20
ДЛЯ ПУТИНСКОЙ МАФИИ! написал 07.04.2018 20:15
Там намного эффективней действуют в случае чего... написал 07.04.2018 20:08
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А в тридцать четыре минуты одиннадцатого он присел на широкий подоконник, вставил себе в рот пистолет и нажал на курок. Этим выстрелом Фридрих Лаймбахер, так звали этого посетителя, довел счет убитых до пятнадцатого человек в течениe двух с половиной минут. В коридоре и в зале заседаний, в проходах, под трибуной и под столами остались лежать одиннадцать депутатов и три советника правительства кантона.
"День гнева для цугской мафии", как Лаймбахер окрестил свой план на листовках, оставленных им в машине.
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Оружием, из которого Лаймбахер, меняя встроенные рожки обойм, выпустил от бедра за кратчайшее время девяносто пуль, была штурмовая винтовка-90. Автомат, находящийся по соображениям мобилизационной политики швейцарской армии дома у каждого отслужившего гражданина.
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Потом, конечно, выяснилось, что штурмовая винтовка была не армейская, а полуавтоматическая, стреляющая только одиночными и купленная законно, в частном порядке, а сам убийца был еще в шестидeсятые признан негодным для службы в армии, что и сделало вообще возможным такое применение "нейтрального" автомата, как штурмовую винтовку.
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России давно нужна такая свобода, тогда и зарплаты будут по 6000 долл и пенсии по 4000 долл.
ДАЕШЬ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, КАК В ШВЕЙЦАРИИ!
новостной поток написал 07.04.2018 19:53
но разве это важно? нам дела немецкие важнее и ближе того что на россии происходит