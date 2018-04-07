Противников мусоросжигающих заводов начали показательно штрафовать - пока в Казани

Суд в Казани назначил штраф в 10 тыс. рублей жительнице города Ирине Никифоровой, разместившей на своей странице в соцсети запись о митинге против строительства мусоросжигательного завода. В полицию ее доставили вместе с маленьким ребенком, которого не с кем было оставить, передает "ОВД-Инфо".

Участница инициативной группы против строительства завода Вера Керпель рассказала "Интерфаксу", что силовики и суд сработали очень оперативно. В субботу утром Никифорову вызвали в полицию, там на нее был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") КоАП. В тот же день суд признал ее виновной и назначил штраф в 10 тыс. рублей.

По данным Керпель, штраф активистке был назначен за репост сообщения о митинге, который должен был состояться в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана, но был отменен по причине несогласования с властями.

Накануне аналогичное наказание было назначено судом другой экоактивистке Гульназ Смирновой. Она также сделала репост сообщения о митинге против мусоросжигательного завода.

Девушки свою вину не признают и намерены обжаловать решения.

Администрация Казани не согласовала митинг 7 апреля, сославшись на то, что в назначенное время на территории, где планировалась акция, будут проходить другие мероприятия. Кроме того, власти не согласовали и аналогичный митинг в поселке Осиново.

Мусоросжигательный завод должны построить в Зеленодольском районе Татарстана, в поселке Осиново. Земля, на которой собираются построить завод, уже принадлежит инвестору строительства - дочерней компании корпорации "Ростех" "РТ-Инвест". На мусоросжигательном заводе планируется утилизировать до 50% всех твердых бытовых отходов Казани.

От редакции: Да уж, не просто до абсурда доходит охранительство существующего экологичеки опасного строя, а и до бесчеловечности. В суд с ребёнком - за то, что люди не хотят для своих детей чёрного неба? Интересно, а в Подмосковье им сколько придётся вот так таскать по судам и пытаться утихомирить протест? Протест не просто законный, закономерный, а единственно возможный в жуткой ситуации, созданной Воробьёвым и прочими единороссами. Мусоросжигающие заводы - это не улучшение, а ухудшение экологической ситуации. Мусор надо не жечь, а сортировать и перерабатывать - так делают именно в той Голландии, которой сейчас пытается прикрыть собственные преступения перед природой и жителями Подмосковья губернатор-единоросс. Но вот - уже "показательные учения" в Казани проводят... Не запугают! Против аналогичных заводов как вставали, так и будут вставать - и в Подмосковье, и в Казани, и Хлопонину с силовигархом Чемезовым ничего тут не обломится.

Д.Ч.

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