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Московский листок

Бастующие работники Air France вынудили отменить около трети рейсов

Опубликовано 07.04.2018 в разделе комментариев 0

забастовки франция пролетариат авиа рабочий класс
Бастующие работники Air France вынудили отменить около трети рейсов

Примерно 30% рейсов французской авиакомпании Air France пришлось отменить из-за забастовки сотрудников этой компании, недовольных своими зарплатами, передает в субботу агентство Associated Press. Перебои с рейсами коснулись как внутренних, так и международных рейсов, включая четверть рейсов из международного аэропорта Париж - Шарль-де-Голль и аэропорта Париж-Орли.

В Air France призвали пассажиров проверять расписание полетов. В компании также предложили клиентам варианты с бесплатным обменом билетов. 

AP напоминает, что это уже пятая - с этого февраля - забастовка сотрудников Air France, причем каждый день забастовки обходится компании в миллионы евро потерь. Ранее профсоюзы сотрудников Air France потребовали от руководства авиакомпании поднять зарплаты на 6% - после нескольких лет их заморозки, однако в компании согласились лишь на 1% увеличение жалованья. 

Работники Air France ранее объявляли о планах на целую серию забастовок, которые совпали бы с акциями сотрудников железнодорожного транспорта. 

Ранее на этой неделе три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта Франции - CGT, CFDT и Unsa - инициировали серию масштабных забастовок. Профсоюзы намерены продолжать забастовки до конца июня, однако акции будут проходить с перерывами.

Напомним, аналогичная забастовка имела место в 2016-м, в июне. Забастовка в этой отрасли сильно подкорректировала графики чьих-то полётов до середины июня. Четверть из общего персонала пилотов французской авиакомпании Air France бастовала, требуя улучшения условий труда, сообщает агентство Associated Press. Из-за забастовки был отменен каждый пятый рейс авиакомпании, как внутренний, так и международный. Пилоты Air France пытались добиться повышения зарплат и большего количества летных часов, но безуспешно.  

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