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Московский листок

3-я неделя голодовки в Бирюлёво

Опубликовано 08.04.2018 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

голодовка прокуратура
3-я неделя голодовки в Бирюлёво

На Булатниковском проезде 14, кор. 5 - третья неделя голодовки. Активисты, вступившие в неравный бой с «Международным кредитным бюро» и другими чёрными риэлтерами (за которыми сотни пострадавших), в первую очередь понадеялись на помощь государства, органов власти, которые поспешат им на помощь после объявленной акции протеста.

"Я надеялась, что человеческая жизнь в нашем обществе является ценностью, и должностные лица, по моему мнению - я ждала их реакции по поводу того, что люди пошли на такие крайние меры...", - объясняет своё решение Гаянэ Амрахова, одна из участниц голодовки.

В квартире Сергея Фролова (где проходит коллективная голодовка) поочерёдно сменяются полиция, скорая, пресса, группа поддержки, но вопрос, поднятый голодающими, по-прежнему стоит на месте. Власти не то что отказывают пострадавшим в защите от мошеннических фирм, но как бы стараются голодающих не замечать. Например, прокурорское предложение о встрече для жертв МКБ поступило ещё в пятницу, 30 марта, но срок встречи с голодающими был назначен лишь через 5 дней. В понедельник, 2 апреля, жители попытались связаться с Прокуратурой, заверив её в своём ухудшающемся состоянии, чтобы ускорить назначенную встречу, но, оказалось, безрезультатно. И, в самом деле, голодающих приняли строго 4 апреля - но из четвёрки активистов в городскую Прокуратуру смогла добраться лишь Инесса (представитель целой группы жертв МКБ).

Гаянэ Амрахова, чьё состояние осложнено рецидивом онкологического заболевания и поджелудочными проблемами, с трудом передвигалась по квартире ещё несколько дней назад; Светлана Подъельская, у которой держалось предынсультное состояние, накануне встречи в Прокуратуре, 3 апреля, на скорой была госпитализирована в больницу - под капельницу; у Сергея Фролова (перенесшего перед голодовкой операционное вмешательство) ухудшение состояния - температура под 39, лихорадка.

На фоне таких событий и проходила встреча с Инессой в городской Прокуратуре - представители Прокуратуры обещали разобраться по ситуации с жертвами МКБ (словно до этого они не знали о текущих событиях и не собирались с ними разбираться), по ситуации с Амраховой - пообещали передать дело в областную Прокуратуру (там, видимо, тоже до сих пор не в курсе громкого жилищного протеста).

Так с какой целью представители Прокуратуры приглашали голодающих на эту встречу и заставляли её так длительно ожидать? Чтобы стандартно объявить, что они, всё-таки, займутся их делом? Так эту весть они могли бы сообщить голодающим и по телефону, и ещё неделю назад, не внушая им напрасных ожиданий на встречу 4 апреля.

Вышла на связь и Администрация города Дзержинский, которая тоже решила проявить заботу о своей голодающей подопечной - Гаянэ Амраховой, торжественно предоставив ей (неработающему инвалиду с пенсией в 7.200 и сложными заболеваниями, требующими многотысячных вложений в здоровье) - коммерческий найм. Предложение в насмешку?

Депутаты Мособлдумы между тем сбились с ног, пытаясь организовать личный приём у губернатора Московской области Андрея Воробьёва для Гаянэ Амраховой (которого она добивается в течении нескольких лет).

Губернатор, оказывается, в неведении о данной ситуации и сообщить ему о ней - нет никакой возможности. Вот так. Кто же, в таком случае, вообще имеет честь попадать на приёмы к Воробьёву, если даже в критическом случае люди вынуждены ожидать подобных встреч годами? И что уж тогда говорить о более мягких случаях протеста в области, не столь видимых для общественности, а значит, и для губернатора (как, например, в случае с Александром Блинцовым, бывшим ведущим конструктором КБ вертолётного завода им. Камова, прожившим около 20 лет по заводскому ордеру в общежитии по улице 8 марта д. 4 А в Люберцах, и лишённого своей крыши над головой в феврале 2017-го УК "Камелой" - новым собственником общежития Морозовым).

5 апреля голодающих навестили представители по региональной безопасности и борьбе с коррупцией по городу Москве - фотографировали, записывали, "что толкнуло людей на акцию смерти".

Кто только уже не наслышан из представителей столичной власти о мошенничестве МКБ, кто только из них не записывал свидетельства от сотен пострадавших, но с МКБ, как с гуся вода - судебное заседание в Мосгорсуде от 4 апреля уже поддержало требование МКБ о выселении одного из участников бирюлёвской голодовки Сергея Фролова из его квартиры, судебное заседание по Светлане Подъельской ещё впереди, 25-го апреля.



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