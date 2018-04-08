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Московский листок

Танкер врезается в дом 18-го века

Опубликовано 08.04.2018 в разделе комментариев 0

В проливе Босфор танкер, который плыл на Украину, потерял управление и врезался в берег — протаранил особняк XVIII века. Момент столкновения.



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