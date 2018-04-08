В Москве бездомным раздадут пасхальные куличи. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Раздавать куличи также будут с 16 по 19 апреля, для этих целей представители Русской православной церкви и благотворительного фонда «Помощник и покровитель» заготовили более 550 куличей.

***

Как же славно, как хорошо, что бездомные получат по куличику к Пасхе!

Это вам не старые времена, когда на Пасху вокруг церквей выстраивались комсомольцы-дружинники, и не давали верующим присоединиться к крестному ходу. Довольно странная была традиция в советский период - на любой другой праздник советская власть совершенно не интересовалась, кто там пошел в церковь, а кто остался дома. Но вот на Пасху почему-то мобилизовывались все силы, чтобы не допустить...

Чего не допустить, никто толком не знал.

Зато куличи на Пасху бездомным советская власть не дарила - бездомных не было. Статья в Конституции СССР 1977 года гласила, что каждый гражданин имеет право на жилище. Поэтому хоть койку в общежитии, а обеспечивали каждому: плохому, хорошему, пьянице, нищему, а крыша над головой у советского человека была.

Теперь же хорошо стало - хочешь проявить христианские чувства, бездомных, нищих и убогих в ассортименте. Выбирай - не хочу.

Вот и благотворительный фонд заготовил аж 550 куличей, не сомневаются, надо думать, что все они кому-нибудь, да достанутся. Лишних не будет.

А пожалуй, что и не хватит - бездомных-то в Москве почитай побольше, чем полтыщи будет...

А.Б.