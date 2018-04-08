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Московский листок

За халупы заламывают цены — Назарбаев о сложностях сноса в Астане

Опубликовано 08.04.2018 в разделе комментариев 1

казахстан назарбаев астана
За халупы заламывают цены &#8212; Назарбаев о сложностях сноса в Астане

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поднял вопрос о высоких ценах, которые просят владельцы при сносе своего жилья в Астане, передает Sputnik Казахстан.

В ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Астаны Назарбаев прокомментировал фотографии ветхого аварийного жилья.

«Смотри, прямо внутри города. Я тоже проезжаю, смотрю. Мы каждый раз проезжаем по Кабанбай батыра ближе к мосту: вот стоял этот дом 20 лет назад, и никто не может снести его. Или дачные массивы, район ЭКСПО. Конечно, есть вопросы здесь, наверное, заламывают цены», — сказал президент. 

«Столица должна иметь свой закон. Закон о столице, где все оговорено. Для решения столичных вопросов объекты надо сносить по остаточной стоимости, каким он сейчас является. За какие-то халупы, которые валятся, заламывают цены, на этом хотят заработать, на нуждах государства», — добавил президент. 

Естественно, что под «государственными нуждами» Нурсултан Абишевич понимает нужды строительных компаний, принадлежащих его средней дочери и другим родственникам.

От редакции: Мало кто смотрит на новую столицу Казахстана как на крупный девелоперский проект, но именно таким он и является. В конце 80-х годов прошлого века в Целинограде проживало около 280 тысяч человек, сейчас это уже миллионный город - для страны, все население которой составляет 18 миллионов человек, это почти невероятный рост. 

Надо сказать, что до прихода Российской империи на территории Казахстана городов не было, и город Акмолинск был основан в середине 19 века, как и остальные казахстанские города, казаками. До освоения целинных земель это был совсем небольшой городок с населением около 70 тысяч человек, но став "столицей Целины" и получив имя Целинограда, он заметно вырос. Но мегаполисом стал только в последнее время.

Изменился и национальный состав город - если в 1989 году 54 процента составляли русские, а казахи всего около 17 процентов, на третьем и четвертом местах были украинцы и немцы, то сегодня казахи - это уже 77 процентов горожан, а русских в нем всего 14 процентов. Украинцы и немцы - в пределах статистической погрешности.

Для сравнения - в промышленной Караганде соотношение казахов и русских поровну, примерно по 40 процентов населения города, заметно присуствие и украинцев, и татар, и немцев.

Понятно, что все это новое население города надо было обеспечить жильем, социальной инфрастуруктурой и работой. Насчет последнего, правда, есть вопросы - в отличие от других городов Казахстана, Астана формировалась как столица, а не была создана вблизи крупного промышленного производства. В городе нет больших заводов и фабрик, основное занятие горожан - торговля, связь, строительство, транспорт, то есть по существу обслуживание самих себя. Все это чем-то напоминает города Персидского залива, возникшие на нефтяном изобилии, и сами по себе ничего не производящие, кроме новых горожан.

Но зато столица Казахстана, можно сказать, безраздельно принадлежит Назарбаеву и его клану. Это его личный девелоперский проект по перекачиванию государственных доходов в личную власть и богатство. По сути - гениальное управленческое решение. Другое дело, насколько в восторге от него казахстанцы.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
какое нам дело до "успехов" очередного бая?
алекссс настоящийс написал 08.04.2018 09:18
Казачьи(считай русские) земли к этому ханству прирезали сумасшедшие "тырнационалисты" в 20-е годы того века.Все они разумеется были неказачьей национальности и понятно в чьих интересах действовали.То что русских и всех остальных из этого байства выдавят-не подлежит никакому сомнению.То что вслед за этим скатятся в средневековье,по примеру соседних южных республик-то же.Союзник из этого недоханства-временный,до смерти Назар-бая.И дай Бог что бы грызня других баев не переросла в кровавую смуту.Хорошо отношусь к казахам,пожалуй самые вменяемые из азиатов,но они решают в своей стране ни грамма не больше чем русские в России.Боюсь нам придется блюсти свой эгоистичный интерес по отношению к Казахстану-любые другие интересы не казахов,а очередного тамошнего бая.Увы.
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