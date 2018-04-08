Из Англии семью Скрипалей могут тайно переправить в США

Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему агенту своих спецслужб Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые отравились в британском Солсбери, переехать на жительство в Соединенные Штаты под новыми именами, сообщила газета Sunday Times. По ее информации, полученной от собственных источников, британская разведслужба MI6 обсуждает такой вариант с коллегами из ЦРУ, чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипалей.

"Им предложат другие имена", - пишет издание. Кроме США Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, США, по сообщениям источников газеты, являются наиболее предпочтительным местом.

"Наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там будет проще будет защитить их", - утверждается в публикации.

В ней говорится, что британский МИД пока никак не комментировал данную информацию.

Напомним, российский экс-шпион Сергей Скрипаль, отравленный 4 марта нервно-паралитическим газом в Великобритании вместе с дочерью, "стремительно поправляется", пишет BBC со ссылкой на врачей. Доктор Кристин Бланшард из Salisbury District Hospital уточнила, что Сергей Скрипаль "хорошо реагирует на лечение, быстро поправляется и больше не находится в критическом состоянии".

Состояние дочери экс-сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль, по словам Бланшард, улучшается с каждым днем. "Как говорит сама Юлия, ее силы растут с каждым днем, и она ждет дня, когда ее состояние здоровья позволит ей покинуть больницу", - подчеркнула доктор.

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