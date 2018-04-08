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Московский листок

Электричка столкнулась с микроавтобусом в Крыму, пятеро погибли

Опубликовано 08.04.2018 в разделе комментариев 0

Электричка столкнулась с микроавтобусом в Крыму, пятеро погибли

Электричка столкнулась с микроавтобусом на севере Крыма, в результате аварии есть погибшие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону. 

«Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11.45. Электропоезд, следующий по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter на железнодорожном переезде. Микроавтобус следовал по маршруту Севастополь-Армянск. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Все они — пассажиры автобуса», — сообщили в ведомстве. 

По предварительным данным, пять человек погибли и пять пострадали.



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