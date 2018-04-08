На Пасху под Великим Новгородом сгорели в доме пятеро

Пять человек погибли в воскресенье на пожаре в частном жилом доме под Великим Новгородом, сообщили в ГУ МЧС по области. "Информация о возгорании в поселке Волотово поступила нам около 3:06. Потушить пожар удалось около 5:33. Здание сгорело полностью", - рассказал представитель главка "Интерфаксу".

На пожарище оперативники обнаружили останки пяти человек. Личности погибших устанавливаются. "Вероятно, среди них был один ребенок", - добавили в ГУ МЧС. В ведомстве затруднились назвать причину возгорания.

Напомним, где горит постоянно. Режим чрезвычайной ситуации введен в Свободненском и Шимановском районах Амурской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона. «В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры», — говорится в сообщении властей.

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