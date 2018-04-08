Тайны эмиграции Березовского и отравления Литвиненко будут раскрыты Чайкой вполне

Генеральная прокуратура России намерена обнародовать важные материалы из переписки с Лондоном, из которых следует, что в МВД Великобритании заранее знали об угрозе жизни бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и других лиц, а также ложном характере данных относительно предпринимателя Бориса Березовского.

"Мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании", - сказал генпрокурор РФ Юрий Чайка в интервью телеканалу НТВ.

Он отметил при этом, что будут обнародованы "копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе, и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла министерство".

"Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявления относительно покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца", - сказал Чайка.

Также, по его словам, в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было.

"Кроме того, мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", - добавил он.

"Дело Березовского и Литвиненко"

67-летний олигарх Борис Березовский умер в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года. 26 марта Скотланд-Ярд опубликовал официальные результаты вскрытия его тела - специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, все указывает на то, что бизнесмен повесился. По данным полиции, когда тело Березовского обнаружили, вокруг его шеи был обвязан кусок ткани. Такая же ткань была обнаружена на перекладине шторки в ванной, на полу которой и был найден олигарх.

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году политическое убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 году в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. По официальной версии Лондона, убийство совершил депутат Госдумы Андрей Луговой с одобрения российского руководства. Разбирательство по делу о гибели Литвиненко в Великобритании прекратилось в марте 2016 года, такое решение вынес судебный следователь Роберт Оуэн.

Отметим, что в последнее время темы, связанные с Березовским, воходят в моду. Так, бывший глава службы безопасности ныне покойного предпринимателя Бориса Березовского, создатель охранного предприятия "Атолл 1" Сергей Соколов, находящийся в московском следственном изоляторе "Лефортово", 4 апреля написал оттуда "покаянное" письмо. В послании экс-телохранитель признается в исполнении заказов по фальсификации компромата против замначальника управления внутренней политики Кремля (УВП) Тимура Прокопенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова, руководителей предприятия "Тольяттиазот" Вячеслава Суслова и Николая Неплюева, а также чиновников Министерства финансов РФ, сообщает РБК. Агентство публикует сканы страниц письма.

Адвокат Соколова, арестованного в январе с санкции Лефортовского суда по ходатайству Федеральной службы безопасности (ФСБ) по обвинению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, Шамсудин Цакаев подтвердил РБК подлинность послания.

Новость по теме:

Бывший секьюритин Березовского в "покаянном" письме из СИЗО рассказал о фабрикации компромата на Володина