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Московский листок

Предпасхальная смерть ударила по поколению 1970-х в Школе современной пьесы

Опубликовано 08.04.2018 в разделе комментариев 1

москва театр in memoriam
Предпасхальная смерть ударила по поколению 1970-х в Школе современной пьесы

Ведущая актриса московского театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в Пасхальную ночь после тяжелой болезни на 48-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе этого театра. 

"Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света", - сказала собеседница агентства. 

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы". По решению родственников, актриса будет похоронена у себя на родине в Пензе.

"11 апреля на сцене "Школы современной пьесы" будет показан спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. Мы посвятили этот спектакль памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его также Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле. Это была последняя ее роль", - сообщили в пресс-службе театра.

На сцене театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова выступала, начиная с 1995 года. В 2004 году она получила звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Широкая публика знает Волчкову по сериалам «Лондонград», «Возвращение Мухтара» и «Громовы. Дом надежды», сообщает RT. Последней работой актрисы в театре стала роль Марфы в спектакле «Шинель/Пальто» по рассказу Николая Гоголя.

От редакции: Выражаем соболезнования родным, коллегам, москвичам... Уходит не только поколение Табакова, уходят и следующие поколения с пугающим ускорением, не оставляя преемников. Однако что с самим-то зданием Школы современной пьесы на Трубной площади? Вернут его театру или после ремонта там новый торговый центр откроется, очередной? Воистину в смутные времена и умирают даже такие молодые - быть может, не сыгравшие ещё своих главных, великих ролей в большом кино, растратившиеся на сериалы.  



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
культуру - в массы написал 08.04.2018 21:06
До сих пор я часто слышу иронические отзывы о самодеятельности. Мол, это не профессиональный, а самодеятельный уровень работы. Так у нас говорят о плохих, с чьей-то точки зрения, исполнителях. Выражение &#171;провинциальная самодеятельность&#187; звучит как ругательство. Но те, кто так говорит, забыли или не хотят знать о том, что многие звезды большой сцены (и не только певцы, но и актеры, танцовщики, музыканты) выросли из этой самой провинциальной самодеятельности. Дворцы культуры со сколоченными из дерева сценами были первыми стенами, которые слышали голоса многих выдающихся исполнителей. Хоровые студии, оркестры, ансамбли народного танца, которые были во многих небольших городах и поселках, не сделали всех своих участников звездами. Но сколько они оставили о себе приятных воспоминаний, скольких людей заняли в свободное время интересным делом, скольких спасли от скуки и пьянства! Певица Валерия "И жизнь, и слезы, и любовь".
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