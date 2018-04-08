Предпасхальная смерть ударила по поколению 1970-х в Школе современной пьесы

Ведущая актриса московского театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в Пасхальную ночь после тяжелой болезни на 48-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе этого театра.

"Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света", - сказала собеседница агентства.

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы". По решению родственников, актриса будет похоронена у себя на родине в Пензе.

"11 апреля на сцене "Школы современной пьесы" будет показан спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. Мы посвятили этот спектакль памяти народного артиста РФ Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его также Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле. Это была последняя ее роль", - сообщили в пресс-службе театра.

На сцене театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова выступала, начиная с 1995 года. В 2004 году она получила звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Широкая публика знает Волчкову по сериалам «Лондонград», «Возвращение Мухтара» и «Громовы. Дом надежды», сообщает RT. Последней работой актрисы в театре стала роль Марфы в спектакле «Шинель/Пальто» по рассказу Николая Гоголя.

От редакции: Выражаем соболезнования родным, коллегам, москвичам... Уходит не только поколение Табакова, уходят и следующие поколения с пугающим ускорением, не оставляя преемников. Однако что с самим-то зданием Школы современной пьесы на Трубной площади? Вернут его театру или после ремонта там новый торговый центр откроется, очередной? Воистину в смутные времена и умирают даже такие молодые - быть может, не сыгравшие ещё своих главных, великих ролей в большом кино, растратившиеся на сериалы.