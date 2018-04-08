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Московский листок

Бастрыкин раскрыл подлинное имя сына Дерипаски и его фонарное прошлое

Опубликовано 08.04.2018 в разделе комментариев 0

охранка олигархат
Бастрыкин раскрыл подлинное имя сына Дерипаски и его фонарное прошлое

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал студентам о сыне олигарха Олега Дерипаски, который участвовал в акции Алексея Навального против коррупции, забрался на фонарь и долго не хотел спускаться. Об этом Бастрыкин заявил на первой лекции для студентов юрфака СПбГУ, содержание которой пересказывает "Фонтанка". 

Бастрыкин подписал договор с университетом, стал профессором и будет совмещать преподавание с основной работой. Вступительная лекция была обзорной, глава СК прошелся по трехвековой истории следствия и рассказал о некоторых запомнившихся ему моментах современного этапа. 

Одним из таких стали антикоррупционные митинги 26 марта 2017 года, организованные политиком Алексеем Навальным. Символом стали двое школьников, забравшихся на фонарный столб у памятника Пушкину и долго не желавшие спускаться к полицейским. Бастрыкин заявил, что одним из них был сын миллиардера Олега Дерипаски: "Знаете, кто это был? Олигарх. Сейчас в скандале…Опять Навальный его поймал... С какой-то женщиной отдыхал … Дерипаска, спасибо! Это сын Дерипаски кричал "Долой коррупцию!" 

После митингов СМИ называли имена двух школьников, сидевших на фонаре: это Роман Шингаркин, сын депутата Госдумы Максима Шингаркина, а также 16-летний Павел Дятлов. По данным Forbes, сына Олега Дерипаски зовут Петр Дерипаска. Его состояние журнал оценил в 2,55 млрд долларов. 

Это, впрочем, было до объявления новых санкций США, после которых капитализация компаний Олега Дерипаски резко снизилась. 

О самом бизнесмене, как сообщает "Фонтанка", Бастрыкин тоже отозвался нелестно: "Дерипаска - сам фигурант, если без амнистии подойти, которую постоянно продлевают, коррупционных дел. В 90-е годы дербанили экономику с помощью коррупции, прямого бандитизма, обмана. Государство сделало вид, что эта эпоха прошла, всем простило", - заявил глава СК. А потом добавил: "Не тебе, сын Дерипаски, кричать "Долой коррупцию!" 

После весенних протестов, предварявших предвыборную кампанию, многие чиновники заявили о том, что дети должны быть вне политики и что им следует запретить участие в массовых акциях.

От редакции: Квалификация и статус Бастрыкина не вызывают никаких сомнений - специалист, нахоящийся на достойно оплачиваемой должности. Сам-то - не мультимиллионер? И откуда данные про Павла Дятлова, который на самом деле Пётр Дерипаска? То есть Навальный, в поддержку которого выступал сын Дерипаски, в знак благодарности ему - "пропалил" его папашу? И это умозаключения и умственные способности потомков товарища Исаева? Следственный комитет, в народе давно именуемый охранкой, решил опозориться перед студенчеством? Насчёт же того, как "дербанили" в "девяностых" (хитрый сдвиг понятий на время - что, капитализм с тех пор изменился?), а теперь видимо перестали дербанить (хотя даже Уралвагонзавод объявлен банкротом) - не Бастрыкину тут что-то ставить на вид молодёжи.

При нём, при его царствовании в СК - дербанят, деиндустриализируют и выводят активы за рубежи РФ так, как и раньше не смели, не имея путинской "крыши". Вот лишь один случай - что  с Саратовским авиазаводом, закрытым в 2012-м? Ждём расследования и сопоставления его с майскими указами Путина! А то авторитет охранки падает стремительно: олигархат-то давно неподсуден... Кстати, а разве быть сыном Дерипаски - преступление? Может, Дерипаска уже не один из лучших людей России? Может, программа "приструнить олигархов" снова у Путина лежит на столе и ждёт подписи, как в 2002-м?

Д.Ч.

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