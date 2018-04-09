Зачем Путину "Благодатный огонь", если в КГБ его привела КПСС?

Итак, в ночь на Пасху 8 апреля все прошло написанному свыше и утвержденному еще выше сценарию.

Проходимец Якунин свозил в Иерусалим за плату сотню «паломников» и привез от гроба Господня в храм Христа Спасителя ампулу… то есть что это я? - лампаду с т.н. «благодатным огнем».

Его уже дожидался главный заказчик - «раб божий Владимир». Где во время его молений находился ядерный чемоданчик - не сообщалось.

Как и в прошлые пасхальные богослужения, он был поставлен рядом с мэром Москвы Собяниным - членом КПСС с 1982 г. Его принадлежность к православной вере не установлена, однако, по некоторым сведениям, из когалымской секты шаманов он не выходил.

По правую руку от обоих отбивала поклоны чета Медведевых. Он член КПСС с 1986 г. Она - беспартийная, но сочувствующая всем инновациям мужа в человеческий капитал.

Службу вел «второразрядный агент КГБ Михайлов», он же патриарх Кирилл с 1 февраля 2009 г.

Биография нашего вождя написана 100 раз и различается от его рассказам о допрезидентской жизни некоторыми несущественными деталями.

Так по одним воспоминаниям, его родители венчались в маленькой церкви села Тургиново Тверской (Калининской) области. По другим - в ней в советское время находился сельский клуб, где родители будущего гаранта Конституции зарегистрировали свой брак.

Читая его жизнеописание, всякий может легко уразуметь, чего с помощью КПСС мог добиться простой мальчик из коммунальной квартиры без удобств.

Именно вступление в Компартию в 1974 г. во время обучения на юрфаке Ленинградского ордена Ленина госуниверситета им. А.А. Жданова определило его дальнейшую судьбу.

Написав заявление в партком «Прошу принять меня в Коммунистическую партию Советского Союза, так как что хочу быть в первых рядах строителей коммунизма», он стал членом «руководящей и направляющей»

Не надо иронизировать - форма заявления (трафаретка) была одинаковой для всех. Я сам заполнял такую, отслужив в армии и имея пятилетний трудовой стаж. Может быть, потому знаю, что на войне еще и убивают. Как сказал бы классик, «это не прогулка по Невскому проспекту».

Важно, что 23-летний выпускник ЛГУ исполнил свою заветную мечту детства - получил распределение на работу в органы государственной нашей безопасности.

Затем, как водится, получил профессиональную подготовку в Высшей школе КГБ и был направлен в ГДР. Там, как отмечают его биографы, «с 1985 по 1990 годы служил в резидентуре советской внешней разведки и работал в Дрездене под прикрытием директора дрезденского Дома дружбы СССР-ГДР».

Замечательное то было время. Время дискотек, гласности и перестройки. И сдачи обработанным ЦРУ Горбачевым завоеваний социализма и своих союзников по Варшавскому договору. Но бомбить тогда Ирак, брать в плен и казнить Саддама Хусейна США еще не решались. Это они потом.

После развала СССР у Владимира Владимировича началась совсем другая жизнь. Тесное сотрудничество с членом КПСС с 1988 г. мэром Северной столицы Собчаком. Он стал его заместителем. Без всякого, как вы понимаете, содействия со стороны «благодатного огня». О его ежегодном схождении на Пасху по заявкам трудящихся верующих он, как и все мы, явно не подозревал.

В 1997 г. состоялся судьбоносный переезд в столицу на работу в администрацию президента Ельцина - члена КПСС с 1961 г. и дослуживавшегося в партийной иерархии до кандидата в члены Политбюро ЦК.

Обустройству в Москве бывшему вице-мэру помогли знакомые и высокие покровители, но никак не огненный сувенир от гроба Господня.

Без его содействия стал и президентом России в 2000-м. Тут, скорее, помог огонь одержимости Бориса Абрамовича. Как зам. секретаря Совбеза (и член КПСС с 1975 года) он положил глаз на талантливого воспитанника Собчака и продвигал его к вершинам власти. Зам.управделами президента, начальник его Главного контрольного управления, директор ФСБ...

Как сейчас помню наше интервью с отставным тогда уже ее директором кадровым чекистом генералом Ник.Ковалевым. Он подтвердил ходившую по СМИ версию: «С должности директора ФСБ меня уволил Березовский».

Скорее, особо-сакральное значение для коммуниста Путина имеет билет члена КПСС, который, по его словам, он не выбрасывал. Когда журналисты спросили, «Где ваш партбилет?», Владимир Владимирович ответил: «Хранится в столе». Интересно, насколько его номер отличается от моего?..

Но вот кто-то ж надоумил его в 2003 г. впервые заказать в Иерусалиме «благодатный огонь». Как сейчас совершенно точно выяснилось, он имеет отнюдь не божественное, а вполне земное рукотворное происхождение. Об этом в наших СМИ пишут уже открыто.

Об этом в середине марта напомнил и священник армянской патриархии Самуил Агоян. По его утверждению в интервью израильскому ТВ, он сам трижды присутствовал и наблюдал, как этот пламень зажигается в кувуклии от масляной лампады и раздается страждущим паломникам.

При этом сами патриархи никогда не упирали на его небесное происхождение. А говорили и говорят о красивой вековой традиции дарить людям радость на Пасху.

Он и называется на других языках зажженный или освященный. И только с подачи давнего приятеля нацлидера - главы РЖД Якунина он стал называться «благодатным». Но это не более чем ловкий маркетинговый ход ушлого хапуги-миллиардера, который давным-давно служит не богу, а мамоне.

За 14 лет шастаний в Иерусалим он ни разу не объяснил, в чем благодать «благодатного огня». Уходит от объяснений и «второразрядный агент КГБ» - патриарх Кирилл, который ежегодно благословляет эти разбитные турпоездки.

Вот если бы сам «раб божий Владимир» как-нибудь объяснил, какое значение он придает этой языческой традиции и поклонений «благодатному огню», которому абсолютно ничем не обязан.

От редакции: Тут необходима важная историческая справка (ведь мы живем в истории, и события 25-летней давности относятся именно к ней) - впервые транспортировкой Благодатного огня в Москву занялся вовсе не путинский сосед по даче Якунин, и происходило это задолго до того, как Путин сам перебрался из Северной столицы в Первопрестольную.

А доставил впервые в Москву Благодатный огонь некто Скоповский, тогда сотрудник Администрации президента Ельцина - позже испольнительный директор Российского общественно-политического центра, в каком качестве я с ним и познакомился. Но отношения не сложились. Там он тоже пробыл недолго, уступив должность Георгию Сатарову, впоследствии помощнику президента - с ним, надо сказать, в плане отношений проблем не было никаких до самого октября 1993 года, когда проблемы возникли уже у всех.

Тогда доставка Благодатного огня не была столь пафосным мероприятием, как я понимаю, это была чуть ли не личная инциатива отдельных чиновников Администрации, и вполне возможно, искренняя - первая доставка сопровождалась драматическими сбытиями, говорят, г-н Скоповский был даже ранен случайно.

"Заслугой" же нового царствования стала именно театрализованная, политизированная акция с участием высших чинов государства. Ну а все, что попадает в руки к этим господам, превращается в свою противоположность...

А.Б.