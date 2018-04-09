Стали жить лучше за счёт кого или за счёт чего?

Газета "Ветеран" публикует заметки с заседания бюро Центрального совета Всероссийской организации ветеранов под лозунгом "Липчане стали жить лучше и дольше". В России 20 миллионов нищих это признал президент. Их доход ниже прожиточного минимума. Значит они голодают, а это преждевременный уход из этой жизни. А как живут миллионы чей доход равен прожиточному минимуму? В Липецке разве таких нет? Под этим лозунгом сделал доклад председатель совета ветеранов Л. Рощупкин. Говорил он интересно и содержательно. Область объединяет 400 тысяч ветеранов, пенсионеров. Рассказал о том, что подразумевает понятие качество жизни. Отметил, что область заняла 8 - ое место по качеству жизни, в том числе ветеранов и пенсионеров."И главенствующим в этом следует отметить, что социальная сфера и соцподдержка ветеранов войны, тружеников тыла и других льготных категорий лиц старшего поколения является приоритетным в деятельности совета ветеранов, администрации и совета депутатов области". Интересно бы знать из каких средств осуществляется 133 вида соцпомощи на 4,8 миллиардов рублей за прошлый год. Для оказания соцпомощи в области функционирует 42 государственных организации. Какой бюджет расходует эта контора дармоедов? А как живёт обычный рабочий, крестьянин, низовой бюджетник? Помещён снимок 11 чиновников ветеранского совета. Не скажешь, что они не доедают. И прикид у них не российский. Вряд ли в этих 11 красавцев есть ветераны боевых действий.

Чем же заняты так называемые ветераны? Они выступают в качестве статистов. Пишут, что проходят тематические встречи с учениками - кадетами, литературные вечера, выставки, возложение цветов и так далее. Но главное они уже не пишут о патриотическом воспитании и что именно они проводят эти мероприятия. Особое впечатление у экскурсоводов вызывает посещение мемориала Матери Марии Матвеевны Фроловой, которая в годы войны потеряла 8 сыновей. В годы жизни в дни проводов призывников на службу всегда приходила их проводить с напутствием словами: "Защищайте нашу Родину так, как защищали её мои сыновья". А вот эти "господа" защитили Родину от предателей в 1991 - 1993 годах? Неужели они стыд потеряли и пишут о матери, которая потеряла своих сыновей. А сами они предали Родину и свой народ. Заняты выбиванием себе различных льгот, а о народе даже не вспоминают, который живёт в нищете. Гражданин И.Шилов, поинтересуйтесь какую пенсию получают ваши враги в Германии и сравните её с пенсией наших пенсионеров.

Следует заметить, что наш народ за время бандитски - воровского капитализма потерял разум и особенно старшее поколение в лице якобы ветеранов. Что они говорят и пишут? Какое это отношение имеет к реальной жизни народа и страны? С Россией разрывают дипломатические отношения почти все развитые страны. Не дали провести Олимпиаду, запретив гимн и флаг. Оскорбления в адрес руководства льются каждый день. А наши ветераны хлопочут о своём улучшении жизни. Им плевать на международные отношения. А ведь страна находится на грани войны. А воевать нечем. Генерал Л.Ивашов сказал, что страна не имеет мобилизационного резерва. Не будет же Россия применять ядерное оружие. Погибнут все и наши и ваши и мир тоже. А на другую войну в России действительно нет ресурсов. Ну какие же это ветераны если они вообще вопросы снабжения армии даже не поднимают на обсуждение хотя бы в своих рядах.

Зачем - то вспомнили "Бессмертный полк". Какое отношение к политики власти имеет виртуальный полк и где его можно посмотреть? Выйти потусоваться есть кому, а вот реально повлиять на власть некому. С чем власть думает воевать? Бюджет армии США 700 миллиардов долларов. Бюджет всей России равен 250 миллиардам долларов. И откуда вы - ветераны возьмёте средства, чтобы улучшить своё социальное положение? Грабить нищий народ другой возможности у вас нет. Не надо было сдавать действительно великое государство. Только СССР мог держать в разумных пределах США и страны Запада. С вашей помощью Россию сделали нищей и США и Запад просто издеваются над страной, а фактически над народом. Санкции никак не сказываются над экономическим положением чиновников Кремля, правительства и так далее. Страдает только народ.

В отчёте пишут, что с войны не вернулись 131 689 человек. А что толку от того, что вы вернулись. Советского Союза нет. Это вы его предали. В честь погибших во всех населённых пунктах установлены мемориалы, памятники, обелиски. А кто их устанавливал и за какие средства? Деньги собирали с нищего народа, а олигархи по - прежнему вывозят из России миллиарды. Пишите о сборе денег на компьютер, автомашину скорой помощи, Вы с кого собирали деньги? Какую суммы вы 11 "господ" собрали лично? Вы даже свою газету не выписываете. За вас выписывают спонсоры. И снова идёт разговор "О состоянии и принимаемых мерах по улучшению качества обслуживания людей старшего поколения службой здравоохранения". Но ведь служба здравоохранения разрушена оптимизацией. Или вас обошли стороной? Надо не выбивать для себя лучшей доли, а восстанавливать медицину, чтобы человек любой мог в нужный момент попасть к врачу. Вы господа заседатели, Конституцию РФ читаете? Найдите хотя бы одну статью раздела 1, которую бы не нарушил президент? Вы где живёте? Вас проблемы народа и страны вообще не интересуют. Далее заседатели перечисляют количество поликлиник, врачебных амбулаторий, врачебных офисов и так далее. К чему это? Мне не интересно это читать. Говорит докладчик о молодых врачах, которые могут приехать на работу в сельскую местность и получат от 100 до 200 тысяч рублей. А кто им заплатит? Вы или администрация? Зачем вы пишите о действиях администрации. Это не ваша проблема. Далее о том как в области решается проблема медицинских специалистов. Направляют на учёбу и очевидно администрация платит стипендии. Но это тоже не ваша заслуга и проблема. Оказывается повышение благосостояния жителей является главной задачей власти. А вы с какого бока к этой проблеме? Продолжительность жизни в области достигла 71,7 лет. Сенсация, но вы о ней ничего не знаете. Повторяете очевидно за чиновниками. Продолжительность жизни растёт за счёт продолжительности жизни женщин. Но они не являются главными в экономике страны. Мужики живут не более 67 лет. Вышел на пенсию и в деревянный бушлат, как ранее говорил президент. Это ваша команда перевалила за 70. Но вы не рабочие и не учёные, вы потеряли Советский Союз и рады, рисуетесь на страницах газеты. Пройдёт время молодёжь разберётся в предательстве и вас проклянут потомки. Лишить народ такого государства.

Говорите о красоте городов, водопроводе, газификации и так далее. Так половина народа не имеет газа и вода не пригодна для потребления. Загадили всю страну с сильным и умным президентом. Подмосковье задыхается от свалок. Молодёжь десятками попадает в больницы. Дворцы, велосипедные дорожки - это не ваша заслуга. А какова цена заниматься в кружках при домах культуры, спорта? И у всех ваших жителях на это хватает средств?

Оказывается ветеранские организации регулярно проводят велопробеги, лыжные походы, скандинавской ходьбой. Неужели ветераны в состоянии этим заниматься. Ну вы прямо Шварцнегеры. Докладчик говорит даже о валовом региональном продукте, инвестициях, успешно развиваются особые экономические зоны. Вы что работаете над экономикой области? Какое ваше участие в валовом продукте? Зачем вы лезете в те области, которые определяет руководство региона? И все успехи - это успехи не ваши. Прочитав заметки от заседания приходишь к выводу, что вы сами ничего не делаете и не можете делать. Ваш отчёт это отчёт руководства региона, к которому вы никакого отношения не имеете. Однако в этом балагане есть одна очень важная особенность. Здесь нет места молодёжи, и её уже никто не воспитывает на патриотизм. Старшее поколение приписав себя к ветеранам тусуется в своей среде и не более. А вот коммунисты пишут о другом. "Советское государство открыло молодёжи широкую дорогу развития и самореализации. Сегодня государство под аккомпанемент громких фраз лишило молодёжь перспектив будущего. Бесплатное образование стало лишь мечтой, первое рабочее место - лотерей, самореализация - рекламным лозунгом, Вместо жажды свершений - жажда наживы, Вместо счастливого детства - свалочные газы и горящие торговые центры". Но вы уже от этого освободились. Молодёжь вас уже не интересует. Но они ещё заинтересуются вами. Пока не пришло время.

Неужели ваша область стала независимым государством? Начался развал России? В стране нет позитивных перемен. Из 11 майских указов, которые подписаны в 2012 году 10 не выполнены. Зарплату бюджетникам повысили на копейки за счёт сокращения должностей, что привело к тому, что больной не может своевременно попасть к нужному врачу. При этом чиновники лечатся за границей. Вы посещая поликлиники и больницы хотя бы один раз видели чиновника в очереди? Они в такие заведения не ходят. Последнее Послание президента может перевернуть всю экономику страны, если на это будут необходимые средства. А их нет. Бюджет сформирован на последующие 2 года. Сокращается ассигнования на экономику на 17 %, на такой же процент и социальная сфера. На коммуналку на 32 %. Разве это не коснётся вашей области? Падает объём инвестиций. Доля высокотехнологичной продукции с 2012 года падает. Народ нищает при этом олигархи увеличивают свои богатства. Посмотрите в интернете капитализацию воровской элиты. По журналу Форбс сложил суммы 40 наших богачей с первых строк и получил 273 миллиарда долларов, которые естественно выведены за рубеж и которые президент пытается вернуть. Не для того они вывозили, чтобы вернуть. А бюджет страны я уже упоминал равен 250 миллиардам долларов.

В прошлом году в России исчезло около 3000 малых предприятий. Конечно большинство действуют, но ушли в серую схему, налоги задавили или рейдерские захваты. Значит не платят налоги. Кого это волнует? Вас, премьера, а может И.Шувалова? В 2017 году за бугор утекло около 30 миллиардов долларов. С одной стороны президент проводит амнистию вывезенному капиталу, а с другой доллары по - прежнему уплывают за рубеж. В стране кругом спад, однако чиновники говорят о повышении боевой мощи армии. Но ведь бюджет армии тоже сокращают, хотя в нынешней обстановке его надо наращивать. Да он просто смехотворный по сравнению с бюджетом США. Странно читать такие пасквили от якобы ветеранов. Может они действительно живут за пределами Родины, которую предали. Откуда тогда такой оптимизм?

Смотрите, господа старшего поколения, что происходит в стране. Лето ещё не началось, а тайга горит и горит десятками тысяч гектаров строевого леса. Смотрите и наслаждайтесь как чёрные лесорубы грабят лесные богатства. Миллионы кубометров деловой древесины вывозится в Китай, при этом денежки оседают в карманах чиновников. Даже налоги не платят. Сибирь, Дальний Восток, и даже Воронежскую, Саратовскую области заливает водой. Десятки тысяч граждан страны лишаются жилья и имущества, гибнет скот. Телевидение показывает кадры, как специальной техникой по колёса в воде пытаются чистить заторы и углублять русла. Мартышкин труд. И ведь это стало ежегодно. Почему летом нельзя чистить русла рек, как это делалось в советское время. На таких реках постоянно работали земснаряды, которых больше нет. В Москве президент проводит Государственный Совет, однако вопросы наводнения даже не стоят в повестке. И снова будут решать проблему выделения средств на восстановление жилья. А казна пуста. Липчан пока не топит? Жаль. Надо бы приблизить барское собрание к проблемам народа. Проснитесь, якобы ветераны, живите с людьми, а не с чиновниками. Занимайтесь проблемами народа - нищего народа если на это у вас есть время и здоровье.

Почти месяц телевидение, радио начинают передачи с упоминанием отравления Скрипалей. А вот в самой России есть более серьёзное отравление и молчок. В Таганроге инженер Шульга на авиационном заводе подсыпал талия в бачёк из которого рабочие пили воду. 37 человек попали в больницу, есть погибший и никто эту проблему не рассматривает. Мне плевать что творится в Англии, мне надо знать как могло случиться, что на заводе, который является закрытым предприятием могло такое случиться. На завод или с завода нельзя пройти чтобы тебя не проверили. Это режимный объект. Что можно ожидать в последующие 6 лет? В стране окончательно ликвидирована государственная дисциплина. Разброд на всех уровнях власти и производства. Горим, воруем, лжём, вывозим биоресурсы, строевой лес в Корею, Японию, Китай и всё идёт в карманы чиновников. Пора бы старшему поколению перестать заниматься болтовнёй. Опуститесь на грешную землю нищей народом России. Прочитайте статью 3 Конституции РФ и требуйте от президента, правительства изменения внутренней экономической политики. Только бюджет равный бюджету США решит проблему унижения нашей страны. Представьте такую картину. Бюджет по каким - то причинам стал хотя бы на 65 % равный бюджету Америки и сразу США и Запад будут с нами разговаривать на равных. Всё дело в том, что Россия богата природными ресурсами, которые в денежном эквиваленте вывозятся в Западные страны и США. Король то голый.