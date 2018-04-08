Чучела Эриха Хонекера и Михаила Горбачёва сожгли в Дрездене

На Театральной площади Дрездена состоялся 10-ти тысячный митинг за возвращение Саксонии под протекторат Германской демократической республики (ГДР). Митингующие скандировали «Долой ФРГ!» и «Вернём ГДР!».

Под развевающимися флагами ГДР и Советского союза были торжественно сожжены чучела Эриха Хонекера и Михаила Горбачёва.

«Нам надоело жить при проклятом капитализме. Мы хотим вернуться в прошлое, когда все люди трудились на заводах и были счастливы. Помню, как 10 лет я собирал деньги на «Трабант» (ред. — автомобиль производства ГДР), и когда смог его купить, это был самый лучший день в моей жизни», — заявил организатор акции, новоназначенный секретарь Социалистической единой партии Германии Ральф Шмульке.

На митинге было принято единогласное решение отправиться пешим походом на Берлин, где участники намерены вручить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель меморандум о выходе ГДР из состава объединённой Германии с подписью генерального секретаря Шмульке.

«Если фрау Меркель такой же демократ как товарищ Ленин, она обязана удовлетворить наши требования. Отмечу, что референдума об объединении ФРГ и ГДР не было, поэтому можно смело назвать нашу страну оккупированной», — добавил лидер протестующих.

После успешного завершения марша в столице ФРГ, митингующие планируют посетить другие европейские столицы — Варшаву, Белград, Будапешт, Бухарест, Софию, с целью восстановить социалистический лагерь. В Праге активисты потребуют от чешских властей заново объединить Чехословакию.

От редакции: Вот же, даже родной Путину Дрезден, где он, говорят, в дни падения Берлинской стены один с пистолетиком защищал резиденцию - а туда же, в "совок"! Если так дело пойдёт дальше, то социалистическая революция, на что очень надеялся Ленин, придёт в Россию с Запада. Кстати, в 2006-м Дрезден на Первомай был прекрасен, помню этот прохладный, но светлый день - возле Дрезденской галереи маёвка, стэйки по-социалистически на уличном дыму... Мировой революции быть, безусловно. Как бы ни бесновались на дне реакции постсоветские генерации и резервации.

Д.Ч.

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