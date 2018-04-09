Совбез ООН собрался обсудить хлорку из России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал собраться Совбез ООН после сообщений о химической атаке в Сирии для изучения произошедшего, сообщает Reuters.

Ранее Reuters передавало, что 7 апреля на сирийскую Думу была сброшена хлорная бомба, а позднее появились сообщения о еще одной атаке с использованием нервно-паралитического газа. После нее число жертв выросло до 49 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия.

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Это уже как бы и не смешно. Вот прикинем: "США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия". То есть Россия ничего не применяла, вообще не известно, применял ли вообще кто-либо что-либо, а ответственость уже возложена на Россию.

Видимо, производство хлорки возможно только в секретных лабораториях ФСБ?

Вообще хлор как боевое отравляющее вещество был применен впервые во время Первой мировой войны при Ипре, в 1915 году. И, в общем-то, тогда был признан малоэффективным по сравнению с ипритом, люизитом и зарином. И с тех пор применения хлора как боевого отравляющего вещества, в общем, прекратилось.

Что касается нервно-паралитического газа, то хотелось бы знать, конечно, какого? Опять "Новичок"?

От зарина до "Новичков", а также про дело Скрипалей. Научно-популярный очерк

Ведь теперь каждому школьнику известно, что производить нервно-паралитические газы могут только в России.

И применить их кроме России тоже некому.

А.Б.