"Дело Скрипалей" и крах современного Международного славянского движения

Открытое письмо к руководителям и лидерам международных славянских организаций и комитетов

Чуть более 100 лет назад - в мае-июне 1915 года Владимиром Ильичом Лениным была написана историческая работа под названием «Крах II Интернационала».

Можно по-разному относиться к личности и творчеству этого политика. Но, нельзя отрицать того факта, что анализ ситуации, сделанный им в данной уникальной работе, остается актуальным до сих пор. Тогда, в связи с началом великой мировой бойни, лидеры всех социал-демократических партий и организаций одномоментно предали интересы своих сотоварищей и сограждан и, как по команде, начали поддерживать губительную политику своих правительств. Которые все больше и больше втягивали народы мира в тяжелейшую и кровопролитнейшую войну за интересы крупного капитала.

Это кажется на первый взгляд парадоксальным, но нечто схожее мы наблюдаем и в настоящее время!

Сегодня определенная группа заинтересованных политиков прозападного толка самым активнейшим образом пытается навязать народам Европы конфликтную ситуацию, предсказать последствия которой не берется никто!

Совершенно четко зная и осознавая, что Россия давно уже не располагает никаким химическим оружием массового поражения (так как все арсеналы этого «оружия» были вскрыты и уничтожены еще в 90-е годы прошлого столетия под контролем американских и британских «советников» и «специалистов»), британские политики устраивают совершенно дикое шоу с «отравлением» отца и дочери бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля. Разворачивают дикую кампанию лжи и инсинуаций в адрес Российского государства и его руководства. Втягивают в эту постыдную комедию руководителей других европейских государств. В том числе, - представителей Славянского мира!

При этом, (еще раз подчеркиваю!) представители Великобритании великолепно знают, что в России давно уже нет никакого «химического оружия» и не идет его разработка! Так как это запрещено международными конвенциями и российским законодательством! И сами британские «советники» и «консультанты» в свое время активно над этим «трудились»! О чем мною подробно написано в моей книге «Резервная территория», вышедшей в Тульском издательстве еще в 2007 году.

Тем не менее, по всей Европе в самое кратчайшее время разгорается настоящая «дипломатическая война» с высылкой десятков дипломатических работников, и готовая в любой момент перерасти в очередной виток «холодной войны». От которой недалеко и до «горячей» фазы!

Что же в столь непростой ситуации предпринимают руководители ведущих международных славянских организаций, комитетов и объединений? Которые все последние годы так много и так красиво говорят о «единстве славянских народов»?

НИ-ЧЕ-ГО!!!

Складывается впечатление, что в Европе вообще никогда не существовало и не существует никаких единых международных славянских организаций, комитетов, объединений!

Хотя, их создано огромное множество! Под разными названиями! С разными руководителями! С разными руководящими органами!

Чем же они все тогда занимаются? Если в критический для народов Европы (и, в первую очередь, - для народов Славянского Мира) момент их голоса никто не услышал? Тихо разбежались по своим норкам и спрятались так, чтобы это ненастье минуло их стороной?

Об аналогичной ситуации в социал-демократическом движении начала 20-го века в Европе как раз и писал в своей работе «Крах II Интернационала» В.И.Ленин. Только тогда речь шла о классовой солидарности. А сегодня речь идет о солидарности этнической, славянской, общечеловеческой.

Так чем же вы, господа руководители всех этих бесчисленных славянских «союзов», «комитетов», «объединений» отличаетесь от тех ренегатов, которые предали в начале 20-го века население Европы и обрекли его на тяжелейшую кровопролитную Войну?

Хотел бы вам напомнить, что Славянское Движение - это не только фольклор и не только хороводы вокруг посаженных липок! В первую очередь, - это движение за справедливость! За интересы и единство Славянских Народов! За то, чтобы никакие враждебные силы не смогли порушить многовековую дружбу наших людей!

И, если вам страшно, если вы боитесь гнева своих властей или (тем паче) гнева западных подстрекателей, то лучше сдайте свои председательские мандаты и идите (по примеру императора Диоклетиана) выращивать капусту на грядках!

Потому что, после того, что вы сделали, промолчав в ответ на явную провокацию в адрес России, можно считать, что Славянское движение в Европе как таковое больше де-факто не существует!

Кстати, смелее и принципиальнее руководителей всех международных славянских общественных организаций оказались даже некоторые руководители славянских стран. Например, Болгарии, Сербии, Словакии.

Так премьер-министр Республики Словакии Роберт Фицо прямо во время обсуждения вопроса в Брюсселе не побоялся сделать официальное заявление о том, что вся эта «история с отравлением Скрипалей не более, чем театральная постановка, участвовать в которой его страна не будет».

Несмотря на то, что к позиции Терезы Мэй присоединился премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, он не нашел поддержки со стороны президента Чехии Милоша Земана, который заявил, что пока не получит хотя бы одного весомого доказательства вины России, считает решение по данному вопросу скоропалительным и неверным. Что еще раз доказывает мудрость и чрезвычайную взвешенность этого славянского лидера.

В связи со всем выше изложенным, еще раз с большим сожалением прихожу к выводу о том, что Славянское движение в том виде, в котором оно сегодня существует в Европе, своего экзамена на прочность не выдержало и полностью развалилось!

Для его возрождения нужны новые люди, новые идеи и новые реальные действия!

Но я надеюсь, что этот кризис, рано или поздно, минет!

Придут другие времена.

И Славянское движение возродится с новой силой - на новой духовной и идейной основе!