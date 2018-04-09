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Московский листок

Решить проблему замусоривания Подмосковья способна лишь революция

Опубликовано 09.04.2018 автором в разделе комментариев 0

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Решить проблему замусоривания Подмосковья способна лишь революция

В идущих в Московской области акциях протеста на мусорную тематику много эмоций, но мало конкретных предложений. 

Как вы конкретно предлагаете решать проблему с мусором? Закрыть свалки? Хорошо, закрыли, а куда предлагаете девать мусор, который уже имеется на этих свалках? 

Сжечь? Так вас же и сжигание тоже не устраивает. 

Перевезти в другие регионы (назад в Москву или в Рязанско-Калужско-Тверскую области)? Спасибо, не надо. 

Переработать (вариант - «раздельно собрать»)? Так ведь, во-первых, перерабатывающие мощности ещё построить надо. Во-вторых, это относится только к тому мусору, который будет генерироваться в будущем. А как можно «раздельно собрать» мусор, уже находящийся в каком-нибудь Ядрово или Кучино, я себе как-то с трудом представляю. 

Вообще, зацикленность на идее «раздельного сбора мусора» не есть хорошо. Во-первых, это создаёт лёгкую возможность для слива протеста (министр природных ресурсов и экологии РФ С.Донской в интервью газете «Metro» ещё за несколько дней до начала протестов в Волоколамске заявил, что российские власти и так обеими руками выступают за раздельный сбор, так что типа чего вы в открытую дверь ломитесь).

Во-вторых, как говорится, если хотите раздельного сбора - начните с себя и поставьте в своей квартире несколько вёдер для разных видов мусора. А, в-третьих, один из либералов недавно проговорился - мол, во всяких там гейропах раздельный сбор мусора - это ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС, и они хотели бы, чтобы так было и в РФ. Т.е. призывы к «раздельному сбору» могут быть использованы для коммерциализации теперь ещё и этой отрасли.

И тогда вполне возможно, что в дополнение к принудительным поборам за капремонт нам навяжут ещё и принудительные поборы за переработку мусора. И власти, разведя руками, скажут - вы же сами хотели переработки мусора, а за это треба платить. И будут навязывать увлекательные и бесплодные дискуссии, кому доверить сбор этих поборов - очередному «региональному оператору» или каким-нибудь частным СРО. 

Так как же всё-таки будет правильно поступить с мусором (как с уже накопленным, так и с тем, который будет генерироваться в будущем)? С точки зрения как научно-технического прогресса, так и прогресса социального, просматривается единственный разумный вариант - плазменная утилизация.

То есть разложение мусорного материала на отдельные химические элементы. Которые затем разделять с помощью какого-нибудь масс-спектрометра и заново пускать в полезный хозяйственный оборот. Поскольку одной из обязательных составных частей органики является кислород, то посмотрите, какая красотища получится - одним из продуктов такой переработки мусора будет чистый кислород! Уж не знаю, что «зелёные» смогут против этого возразить. 

При всех плюсах такой технологии её единственный минус - с экономической точки зрения она будет планово-убыточна, т.е. бизнесу не интересна. Поэтому для решения мусорной проблемы нужна плановая социалистическая экономика.



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