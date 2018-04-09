Об изоляции

Я сторонница ухода в изоляцию. По разным причинам. Изоляция наше естественное состояние, и наши шансы на развитие, именно в изоляции. Нет нам места в их западном мире. И это не от нас зависит, просто мы им чужие, и нас там никто не ждет. Просто тех ресурсов, что Западный мир крадет у Третьего мира, на нас не хватит, можно не надеяться. Мы те, кого грабят, а не те, кто.

Но, я использую классическую форму. Итак:

Но...

Если страна уходит в изоляцию, то ее граждане должны понимать, что это вынужденная мера для защиты их ценностей, их образа жизни и их культурного пространства.

Любая страна в изоляции может жить и побеждать, если соответствует этим критериям. Куба, Северная Корея, Иран имеют и социальные системы, за которые есть смысл бороться, и сложившийся образ жизни.

За какой образ жизни мы боремся? За право коммерсов обдирать страну и наживаться на уничтожении остатков советского наследия?

За их право сгонять людей в мегаполисы ради строительных пирамид и удобства ритейлерских проектов?

Ради их права передавать украденную у народа собственность по наследству? Ради чего?

Какую социальную систему мы защищаем? Нынешнюю, с диким социальным разрывом?

Хорошо, допустим мы боремся за наше культурное и языковое пространство. А мы боремся?

Почти каждый день, то в одном, то в другом месте страны коммерсы, покрываемые властями, сносят исторические здания. Более того, в пределах русского языкового пространства идет гражданская война, а наши власти говорят, что это внутреннее дело соседей. Это все борьба за культурно-языковое пространство?

При существующей внутренней социально-экономической системе мы обречены на тяжелое и позорное поражение.

И главные враги это не Запад, а Собянин, Воробьёв и им подобные. Которые считают, что есть лишнее население в провинции, и что функция государства - защищать интересы крупного бизнеса.

Если мы хотим уйти в изоляцию и победить, надо полностью изменить существующую систему.

Надо ликвидировать правящий класс и лоббистов его интересов.

Любой человек в стране должен понимать, что мы боремся не за интересы верхушки, а за нашу, принадлежащую людям страну.