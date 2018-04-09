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Московский листок

Об изоляции

Опубликовано 09.04.2018 автором Елена Ткач в разделе комментариев 3

сша кризис силовигархия санкции сырьеваяимперия
Об изоляции

Я сторонница ухода в изоляцию. По разным причинам. Изоляция наше естественное состояние, и наши шансы на развитие, именно в изоляции. Нет нам места в их западном мире. И это не от нас зависит, просто мы им чужие, и нас там никто не ждет. Просто тех ресурсов, что Западный мир крадет у Третьего мира, на нас не хватит, можно не надеяться. Мы те, кого грабят, а не те, кто. 

Но, я использую классическую форму. Итак: 

Но... 

Если страна уходит в изоляцию, то ее граждане должны понимать, что это вынужденная мера для защиты их ценностей, их образа жизни и их культурного пространства. 

Любая страна в изоляции может жить и побеждать, если соответствует этим критериям. Куба, Северная Корея, Иран имеют и социальные системы, за которые есть смысл бороться, и сложившийся образ жизни. 

За какой образ жизни мы боремся? За право коммерсов обдирать страну и наживаться на уничтожении остатков советского наследия?

За их право сгонять людей в мегаполисы ради строительных пирамид и удобства ритейлерских проектов?

Ради их права передавать украденную у народа собственность по наследству? Ради чего? 

Какую социальную систему мы защищаем? Нынешнюю, с диким социальным разрывом? 

Хорошо, допустим мы боремся за наше культурное и языковое пространство. А мы боремся? 

Почти каждый день, то в одном, то в другом месте страны коммерсы, покрываемые властями, сносят исторические здания. Более того, в пределах русского языкового пространства идет гражданская война, а наши власти говорят, что это внутреннее дело соседей. Это все борьба за культурно-языковое пространство? 

При существующей внутренней социально-экономической системе мы обречены на тяжелое и позорное поражение. 

И главные враги это не Запад, а Собянин, Воробьёв и им подобные. Которые считают, что есть лишнее население в провинции, и что функция государства - защищать интересы крупного бизнеса. 

Если мы хотим уйти в изоляцию и победить, надо полностью изменить существующую систему.

Надо ликвидировать правящий класс и лоббистов его интересов.

Любой человек в стране должен понимать, что мы боремся не за интересы верхушки, а за нашу, принадлежащую людям страну.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1137 написал 09.04.2018 10:58
Украины вырвалась из ада Сионизма, хвала им и уважение?
Савченко повесит сиониста Порошенко и украинцы наконец станут свободными ?
.
С 1917 года проводится геноцид славян в изолированом ГУЛАГе ?
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(без названия)
пи.дуй на свой Запад ворюга написал 09.04.2018 10:46
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Запрись в сортире
И жди, пока замочат написал 09.04.2018 10:32
В ИЗОЛЯЦИИ, дурочка!
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