"Русал" заявил о риске технических дефолтов из-за санкций США

Включение "Русала" в санкционный список США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств, говорится в сообщении компании.

"В настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы. В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах", - отмечается в сообщении.

"Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, и самое главное, своим клиентами, инвесторами и партнерам по всему миру…. Компания сделает новые объявления сразу после дальнейшей оценки ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, акции "Русала" Олега Дерипаски на Гонконгской фондовой бирже рухнули более чем на 40% в первый день торгов после включения компании в санкционный список Министерства финансов США.