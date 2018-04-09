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Московский листок

"Русал" заявил о риске технических дефолтов из-за санкций США

Опубликовано 09.04.2018 в разделе комментариев 1

"Русал" заявил о риске технических дефолтов из-за санкций США

Включение "Русала" в санкционный список США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств, говорится в сообщении компании.

"В настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы. В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах", - отмечается в сообщении.

"Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, и самое главное, своим клиентами, инвесторами и партнерам по всему миру…. Компания сделает новые объявления сразу после дальнейшей оценки ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, акции "Русала" Олега Дерипаски на Гонконгской фондовой бирже рухнули более чем на 40% в первый день торгов после включения компании в санкционный список Министерства финансов США.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1137 написал 09.04.2018 10:53
Почему не ввели санкции против сортирного Карлика?
Служит Хозяину хорошо или тупой настолько, что Россию погубит сам?
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